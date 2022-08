Laura Maddaloni racconta tutto | Crollo preoccupante dopo il reality: “Non lo riconoscevo”

Laura Maddaloni, atleta, moglie e donna: ecco quando ha dovuto ha dovuto affrontare il tracollo emotivo in famiglia.

La judoka Laura Maddaloni ha partecipato in coppia con il marito Clemente Russo all’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi”, scatenando non poche polemiche da parte di pubblico e opinionisti. Nonostante l’innegabile prestanza fisica e lo spirito competitivo, gli spettatori non hanno digerito le strategie della coppia, ritenute aggressive e sleali. I due atleti sono infatti stati penalizzati in sede di televoto a breve distanza l’uno dall’altra, e hanno in seguito chiarito le proprie posizioni nello studio di Ilary Blasi.

Il pugile partenopeo e Laura si sono conosciuti in ambito sportivo, e il colpo di fulmine è scattato pressoché immediatamente: il loro amore si è consolidato in un fastoso matrimonio, generando poi una bimba e due gemelle. Per Clemente Russo non era la prima esperienza nel mondo dei reality: si era infatti messo alla prova anche durante il “GF Vip”, salvo poi subire un’espulsione che gli è costata un pesante crollo emotivo: vediamo cos’è accaduto.

Laura Maddaloni sempre al fianco del marito: “Ha pianto tantissimo”

Nel 2016 Clemente Russo ha partecipato in veste di concorrente al “GF Vip”, salvo poi scivolare in un controverso incidente diplomatico di fronte a tutta Italia. In un momento di confidenza, il pugile avrebbe utilizzato un’espressione scioccante nei confronti di Simona Ventura. Clemente militava infatti nel programma assieme all’ex calciatore Stefano Bettarini e, alla luce di un ipotetico tradimento da parte della conduttrice, ha commentato: “Io, al posto tuo, l’avrei lasciata lì, morta“.

L’infelice uscita ha sconvolto il pubblico da casa, fruttando all’atleta una bruciante espulsione per direttissima dal gioco. Clemente Russo, apparentemente stressato dalla lontananza dalla famiglia e dal contesto asfittico dello show, ha reagito con un preoccupante crollo emotivo. La moglie Laura Maddaloni, da sempre a fianco del marito, ha raccontato in seguito a “Verissimo”: “Adesso sto meglio perché lui è finalmente tornato a casa. Ho visto un Clemente che non era lui. Non lo riconoscevo, ho pensato addirittura che stesse recitando un po’. Mi sono resa conto che quelle frasi erano state buttate lì, uno scivolone, ma non sono da lui. Quello che mi ha fatto più male è vedere Clemente a disagio. Stava male…“.

La judoka ha inoltre spiegato: “Mio marito arrivava da quattro anni tosti per le qualificazioni alle Olimpiadi e poi le stesse Olimpiadi non sono andate come sperava. È tornato piuttosto deluso dall’ingiusta sconfitta. Quando è arrivato in Italia non ha avuto nemmeno il tempo di riprendersi a casa con i suoi affetti. Abbiamo sbagliato, forse il Grande Fratello non era il programma adatto per Clemente…“.

I difficili trascorsi della famiglia Russo

Ciò che più l’ha ferita è stata la reazione del compagno dopo la pubblica gogna: “Appena uscito dalla casa Clemente ha pianto tantissimo. Era la prima volta che vedevo mio marito piangere. Questi quattro anni sono stati tosti, non solo per le qualificazioni, ma anche per il fatto che una delle nostre bambine, Janet, ha passato otto mesi in terapia intensiva e Clemente, a causa degli allenamenti, non era presente. Secondo me, nella casa aveva tutti questi pensieri che lo opprimevano, tutta la sua vita gli è passata davanti. Aveva dei sensi di colpa rispetto al fatto che non fosse potuto essere accanto alla bambina in quel momento. Aveva bisogno della sua famiglia…“.

