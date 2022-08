“ho-perso-l’occasione!”:-lory-del-santo-svela-il-flirt-mancato,-lui-le-avrebbe-cambiato-la-vita

La soubrette Lory Del Santo rivela di aver quasi conquistato uno dei potenti della terra: il flirt non è decollato, ecco il racconto.

Sebbene la storica relazione con Marco Cucolo ultimamente abbia risentito di alcuni alti e bassi, Lory Del Santo sembra aver recuperato l’equilibrio di coppia. Il sodalizio tra i due procede sin dal 2015, ed entrambi hanno deciso di mettersi alla prova nell’impegnativo reality “L’Isola dei Famosi”.

Recentemente ritornati nel Belpaese, Marco e Lory stanno cercando di metabolizzare l’esperienza in Honduras, traendone nuova linfa per il futuro. Ciò non ha impedito a Lory di confessarsi in una lunga intervista a “Il Corriere della Sera”. Durante il contraddittorio, la showgirl ha fatto i nomi di alcuni suoi celebri flirt del passato: uno di essi è al momento uno degli uomini più potenti della terra.

Lory Del Santo lo ammette senza pudori: “Pensavano fosse mio marito!”

In giovane età, la fascinosa soubrette veronese ha sin da subito puntato gli occhi sull’idolo di tutte le ragazzine degli anni ’90. Dalla sua casa a Los Angeles, Lory Del Santo rivela il motivo della sua permanenza negli States: “Perché adesso sono a Los Angeles? Ho preso una casa per due mesi: due miei ex, molto più giovani, rimasti miei amici da una vita sono tutti e due qui, accasati. Uno l’ho conosciuto che compiva il giorno dopo 16 anni. Eravamo da Ugo Tognazzi a Fregene, lui era davvero molto bello, suo padre era attore di spaghetti western e mi faceva la corte, ma vinse il ragazzo…“.

Di chi si tratta? I prossimi indizi lo rivelano: “Se era minorenne? Era alto uno e novanta, aveva fatto una serie tv, si ricorda Love me Licia? Era quello col ciuffo colorato. L’altro aveva 19 anni. Oggi, sono due begli uomini eclettici, intelligenti. Mi piace qua…“. La soubrette aveva dunque in passato un filarino con l’ambitissimo “Mirko dei Behives“.

Ma il vero scoop è un altro. In giovane età, Lory Del Santo h frequentato niente meno che Donald Trump, istrionico milionario ed ex Presidente degli Stati Uniti. “Donald Trump? Ecco, lui è un uomo con cui ho perso l’occasione. Era molto divertente. Stavo arredando una casa. Chiama e gli dico che ero tutto impolverata, è arrivato, gli operai pensavano fosse mio marito, chiedevano a lui che fare e lui rispondeva. Io, nella vita, mi sono divertita. Con Trump, con George Harrison, con Dodi Al Fayed…“. Certo, se avesse colto la palla al balzo, magari sarebbe stata insignita del titolo di First Lady…

Lory Del Santo: dal Presidente, ai reali del Regno Unito

Se il flirt con Trump è sfociato in un nulla di fatto, Lory ammette persino la frequentazione con Dodi Al Fayed, ultimo fidanzato ufficiale della Principessa Diana, e deceduto con lei in un tremendo incidente stradale a Parigi. “Dodi Al Fayed? Fu l’estate prima di Diana. Lo conobbi al Byblos di Saint Tropez. Stemmo insieme per un long weekend. Mi presentò addirittura suo padre. Andai nel loro albergo di Parigi, il Ritz, ma a me importava di più il mio lavoro: ho preso queste storie come avventure che arricchivano la mia vita. A Stavros Niarchos ho detto no: capii che sarei stata uno sfizio…“.

Insomma, a partire da Eric Clapton, fino a Donald Trump, l’inarrestabile Lory ha goduto a fondo della sua indipendenza e dell sua bellezza: si stabilizzerà finalmente a fianco di Marco Cucolo?

