Gianmaria Antinolfi, annuncio clamoroso | “Ci penso continuamente”: potrebbe accadere subito

L’ex concorrente del GF VIP ammette un suo grande sogno e lo svela a tutti sui suoi canali social. L’inaspettata verità di Gianmaria Antinolfi

L’imprenditore campano si è fatto conoscere al grande pubblico soprattutto al GF VIP, il reality che gli ha donato non solo una grande visibilità ma anche l’amore. Gianmaria Antinolfi, infatti, è un imprenditore che lavora nel campo della moda e del lusso: con una laurea in economia aziendale e un master presso la Bocconi, è noto al gossip soprattutto per le sue frequentazioni.

Prima di Federica Calemme, infatti, l’imprenditore ha avuto una liason anche con Belén Rodriguez, Dayane Mello e Soleil Sorge. Nelle ultime ore, però, alcune sue parole stanno stravolgendo ogni previsione: è pronto, potrebbe succedere tra pochissimo.

Gianmaria Antinolfi, parole che lasciano a bocca aperta

Prima di entrare nella casa del GF VIP, Gianmaria Antinolfi era fidanzato con una ragazza, Greta. Proprio durante il reality, però, i due diretti interessati hanno annunciato la fine della loro relazione, lasciando quindi l’imprenditore libero di approfondire nuove conoscenze. La prima è stata quella con Sophie Codegoni, altra inquilina del loft di Cinecitttà: sebbene all’inizio fosse tutto rose e fiori, il loro breve amore è naufragato tra liti e delusioni.

Successivamente, però, un nuovo ingresso ha rivoluzionato il GF VIP di Gianmaria Antinolfi: Federica Calemme. I due si sono conosciuti per la prima volta durante il reality show di Alfonso Signorini e da quel momento non si sono più lasciati. Nonostante le difficoltà e il fatto di essersi conosciuti dentro a un reality, oggi Federica e Gianmaria vivono il loro amore alla luce del sole e si mostrano sempre innamoratissimi. Recentemente, la Calemme ha dedicato ad Antinolfi queste parole: “Buon compleanno amore mio, sei entrato nella mia vita proprio quando ne avevo bisogno”.

Nelle ultime ore, però, una risposta di Gianmaria Antinolfi a una domanda di un fan ha sconvolto tutti i suoi follower. “Pensi mai a come saresti come papà?” gli ha chiesto il fan. Gianmaria ha risposto senza peli sulla lingua: ci pensa continuamente. Nel futuro della giovane coppia, quindi, potrebbe ben presto esserci uno sviluppo importantissimo: diventeranno presto genitori? Non sarebbe la prima coppia nata al GF VIP che dà alla luce un bambino: prima di loro, anche Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro han vissuto la stessa situazione, e oggi hanno una bellissima famiglia.

Tempo al tempo, quindi: non ci resta che attendere e vedere se i sogni di Gianmaria si realizzeranno.

