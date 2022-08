Bonus 9600 euro all’anno | Il ‘regalo’ che fa gioire tantissimi papà

Nelle ultime ore, l’approvazione di un bonus ha sicuramente alleggerito il cuore e i pensieri di moltissimi papà. L’attesissima notizia è arrivata

Se è vero com’è vero che la mamma è una figura molto importante per un bambino, sia per questioni biologiche che affettive, i papà svolgono un ruolo altrettanto fondamentale all’interno di una famiglia. Sebbene non sia sempre possibile, oggi come oggi i papà sono molto più presenti di una volta nella vita dei propri figli, partecipando attivamente come colonna portante della famiglia, così come la madre.

Ci sono alcune situazioni, però, in cui i padri vivono condizioni piuttosto difficili. Quando una coppia si separa con dei figli, per esempio, i papà possono subire durissime conseguenze: finalmente, però, è arrivato un bonus che gli risolleva lo spirito.

Bonus papà separati: è realtà

Quando un papà e una mamma si separano, molto spesso i figli vengono affidati alla madre e il padre li vede periodicamente, secondo gli accordi con l’ex compagna e con il giudice. Inoltre, molto frequentemente la casa in cui viveva la famiglia rimane alla mamma con i figli, per una questione di minor impatto possibile sulla vita dei minori. Ad aggiungersi alla questione, inoltre, gli assegni da versare all’ex compagna per il mantenimento dei figli, spesso e volentieri molto consistenti.

Tutte queste condizioni rendono la vita di un padre separato piuttosto difficile. Se l’uomo gode di un buon stipendio la questione è più serena, poiché riesce ad affittare o a comprare un’altra casa e a mantenere i suoi figli. Se però, come in questo periodo, il mondo lavorativo è in crisi e molte persone sono a casa o in cassa integrazione, allora diventa molto difficile riuscire a sostenere tutta questa situazione.

Proprio per venire incontro alle situazioni più emergenziali, il governo ha approvato il Bonus Padri Separati. Per chi ha un reddito inferiore o uguale a € 8.174, verrà erogato un aiuto mensile fino a un massimo di € 800, per un massimo annuale di € 9.600. Questo è previsto sia per chi deve provvedere a dei figli minori, sia per chi deve provvedere a figli maggiorenni portatori di handicap.

Per ottenere questo Bonus si deve fare una domanda specifica, con l’importo dell’assegno di mantenimento che si deve versare e anche l’ammontare delle somme non ancora versate all’ex coniuge. Nei prossimi giorni, ulteriori dettagli verranno specificati sul sito del Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

The post Bonus 9600 euro all’anno | Il ‘regalo’ che fa gioire tantissimi papà appeared first on Ck12 Giornale.