Aldo Montano | “Fu un colpo al cuore”: il racconto dell’ex mette i brividi

L’ex concorrente del GF VIP ha vissuto dei momenti molto difficili. Il racconto lascia senza parole, è successo due volte

Ex talento della scherma, che proprio poco fa ha annunciato il suo definitivo ritiro dalle competizioni, si è fatto sempre conoscere anche per i suoi lati più ironici e leggeri. Fin da giovane, Aldo Montano non ha mai lesinato in amore, frequentando alcune delle ragazze più belle e più in voga del periodo, come Manuela Arcuri.

Nel suo passato, però, non ci sono solo vittorie e conquiste ma anche momenti molto difficili. Una sua ex compagna, infatti, ha raccontato due episodi difficilissimi della loro vita privata: è successo due volte ed è stato un dolore incredibile.

Aldo Montano e le perdite improvvise: una ferita aperta

Oggi felicemente sposato con Olga Plachina, Aldo Montano è padre di due figli, Olimpia e Mario. La coppia si è conosciuta in Russia durante un evento sportivo: Olga è infatti un’ex campionessa di corsa con gli ostacoli. La sera in cui si sono conosciuti hanno passato due ore con il traduttore in mano: lui, infatti, parla solo italiano e poco inglese e lei parla principalmente russo.

Dopo il primo incontro, però, i due non si sono più lasciati: è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Prima di incontrare lei, però, Aldo Montano ha vissuto diverse storie, spesso finite anche al centro dei gossip. Oltre alla chiacchieratissima relazione con Manuela Arcuri, l’ex atleta è stato anche con Antonella Mosetti, ex volto di Non è la Rai.

Questa storia è raccontata in modi molti diversi dai due diretti interessati. Se lui la sminuisce definendola qualcosa di poco importante, secondo lei è invece una relazione che l’ha segnata: “Siamo stati assieme 7 anni e la maggior parte del tempo sotto lo stesso tetto” ha dichiarato spesso, sottolineandone l’importanza. Aldo Montano ha inoltre vissuto con la figlia di Antonella Mosetti per tutto questo tempo, crescendola dai suoi nove fino ai sedici anni. “Se mia figlia è seria e rigida sul lavoro è anche merito suo“.

Antonella Mosetti, però, ha anche svelato dei retroscena difficilissimi della loro relazione. I due, infatti, hanno perso due figli. Il primo è stato un fulmine a ciel sereno, mentre il secondo successe alle Seychelles. “Fu un colpo al cuore: al ritorno a Roma fui operata d’urgenza“. La loro relazione è quindi stata segnata anche da queste due dolorosissime perdite: chissà quanto peso avranno avuto sulla fine del loro amore.

