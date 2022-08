Test Logica operazioni | Credi di essere un fenomeno? Dimostralo in 5 secondi

Grazie a questo test logica potrai dimostrare a tutti che sei davvero un fenomeno. Ce la fai a risolverlo in 5 secondi?

Hai vicino il tuo cellulare? Prendilo subito e imposta il countdown di 5 secondi, perché questo sarà il tempo che avrai a disposizione per risolvere il test logica di oggi.

Oggi dovrai cavartela con le operazioni matematiche e sei arrivato fin qui probabilmente ami il mondo dei numeri. Per qualcuno però si tratta di un mondo a parte e sono coloro che a scuola scappavano durante l’interrogazione della prof.

Ci sono persone che invece hanno un’abilità innata nel fare ad esempio conti anche complessi a mente. Con questo test potrai dimostrare a tutti che sei un fenomeno e non dovrai fare altro che osservare bene la figura in alto. Dopo l’elenco delle operazioni, l’ultima ha un risultato misterioso, sai trovarlo in 5 secondi? Fai partire il cronometro e provaci subito!

La soluzione del test logica

I rompicapo e i test logica mettono alla prova le nostre abilità mentali. Possono essere un passatempo divertente, ma anche un allenamento intelligente per la mente. Nei rompicapo la difficoltà può essere il quesito del test, tuttavia quando la domanda è invece molto semplice, lo scoglio da superare può essere il tempo limitato a disposizione per trovare la soluzione. Oggi avevi solo 5 secondi ce l’hai fatta?

Vediamo insieme se hai dato la soluzione corretta. Se hai ragionato in modo logico correttamente avresti dovuto trovare la chiave delle operazioni suggerite e applicarla all’ultima riga di numeri.

La chiave era questa: c’è una ripetizione in ogni valore dell’unità presente. Infatti, se osservi bene numeri 1-2-3-4-5-7, formano le unità, e nel risultato sono diventati le decine. La seconda parte del numero è data proprio dalla somma di questo valore con le decine e centinaia presenti. Quindi, in questo caso il risultato é 79, poiché: 117= 7(1+1+7)= 79!

Se ci sei riuscito in 5 secondi, puoi gridarlo a tutti: sei un fenomeno. Se non ce l’hai fatta, forse con qualche secondo in più saresti comunque arrivato alla soluzione. Dovrai allora allenarti per diventare più veloce!

