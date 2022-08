sgarbi,-con-la-figlia-evelina-finisce-in-disgrazia-(per-colpa-di-signorini)

Vittorio Sgarbi ha litigato con la figlia Evelina. Colpa del Grande Fratello Vip, con il noto critico d’arte che avrebbe voluto che la figlia partecipasse alla prossima edizione: invece lei ha rifiutato di fare il provino. Sgarbi ha parlato di questa questione in un’intervista rilasciata a Novella 2000, a cui ha confermato che da parte di Alfonso Signorini era arrivata una proposta per la figlia.

“Abbiamo discusso per questa cosa e per qualche mese ci siamo pure persi di vista”, ha dichiarato Sgarbi, secondo cui la figlia ha disertato per ben quattro volte il provino per il GF Vip, che per ora conta soltanto Giovanni Ciacci tra i concorrenti ufficiali dell’edizione che partirà il prossimo settembre. “Ha deciso di non presentarsi contro la mia volontà – ha spiegato il critico d’arte – per una ragazza della sua età declinare una simile offerta equivale a sputare sul denaro. Ha ritenuto che quello fosse un luogo denso di pettegolezzi…”.

E se invece fosse proprio Sgarbi a prendere parte a un reality, prima o poi? “Posso concedermi il lusso di dire no a format come l’Isola dei Famosi – ha dichiarato – che si aspetta di vedermi annuire dinanzi a un cachet di 400mila euro, anzi 800mila… Avrei accettato solo per 2 milioni, non intendo svendere il mio tempo”.