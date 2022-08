Professionalità e digitalizzazione: così un gruppo sardo vuole rivoluzionare il mercato delle seconde case

Articolo tratto dal numero di luglio 2022 di Forbes Italia. Abbonati!

La pandemia ha influenzato tutti i settori dell’economia. Il mercato delle seconde case ha subito degli stravolgimenti: oggi le persone cercano nelle case di villeggiatura le stesse caratteristiche di un’abitazione principale, per soggiornare a lungo e in tutta comodità. Tra i soggetti del settore che si distinguono c’è Arras Group, società nata nel 2020 dall’esperienza decennale nel mercato immobiliare di Enrico Arras.

La visione di Arras Group

L’azienda opera nel mercato delle seconde case al mare nel Nord Sardegna e a Cagliari, prediligendo location caratterizzate da viste suggestive sul mare e sul territorio in prossimità della spiaggia. “Ogni singolo progetto è basato su tre criteri: la vista mare, l’indipendenza, la privacy e la vicinanza ai servizi. Questa è sempre stata la nostra visione”, dichiara il ceo Enrico Arras. L’azienda offre un servizio altamente professionale che accompagna i clienti per tutto il ciclo di vita del progetto immobiliare.

Il focus sulla digitalizzazione

La forte componente tecnologica della società si riflette in tutti gli ambiti aziendali a partire dalla gestione del lavoro interno, alla progettazione e realizzazione di soluzioni abitative smart e alla gestione innovativa delle dinamiche commerciali. Ogni abitazione infatti è in possesso di certificazioni green e smart home, in linea con le tendenze di oggi.

Con il tempo l’attività è cresciuta, focalizzandosi sulla digitalizzazione. Qui è avvenuto il passaggio da azienda provinciale a iper-tecnologica, con l’utilizzo di tecnologie Internet of things e Building information modelling, che permettono di gestire in modo integrato tutto ciò che concorre allo sviluppo di un progetto immobiliare.

Anche la fase d’acquisto diventa sempre più immediata e digitale grazie al lancio di una piattaforma di proprietà. Arras Group offre ai propri clienti un’esperienza digitale che permette di navigare in 3D, configurare e prenotare una casa in pochi click.

Un’azione che si concretizza con il progetto residenziale Badesi Mare, complesso abitativo costituito da 19 ville, dove si può prenotare e pagare esclusivamente online. “Nel nostro e-commerce l’utente configura la casa dei sogni e in pochi click passa all’acquisto”, prosegue Arras. “Presto sarà possibile fare una visita virtuale dell’immobile scelto”.

Il processo di espansione

Negli ultimi mesi, l’azienda ha ricevuto richieste da clienti di tutto il mondo. E così Arras Group ha deciso di avviare un progetto di espansione anche all’estero. “L’obiettivo è riproporre lo stesso modello di business nelle altre regioni italiane e a livello internazionale.

Puntiamo a espanderci in Spagna e Portogallo già a partire dal 2023”. Ma le ambizioni di Arras Group non finiscono qui: grazie al supporto di Emintad Italy, l’azienda sta vagliando diverse opportunità di valorizzazione finanziaria.

