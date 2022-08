Oroscopo Barbanera di giovedì 4 agosto: le stelle del giorno. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Il clima nella coppia è piuttosto perturbato. Questioni di principio, vecchie ruggini e gelosie canaglie vi vedono ancora in acceso disaccordo.

Toro (21 aprile-20 maggio) – L’atmosfera è tranquilla, ma dal cielo arrivano segnali di grosse novità. La consapevolezza di piacere vi regala la sicurezza che a volte vi manca.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Un mercoledì frizzante e vitale, da cui potrete attingere energie per il lavoro e la vita amorosa. Avrete mille opportunità, datevi da fare!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Qualche no si può dire per seguire le vostre inclinazioni, anche se vanno in direzione contraria rispetto alla famiglia. Senza sensi di colpa.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Con un sestile lanciato al Sole, la Luna in Bilancia vi rassicura sull’esito di una causa legale in corso. Esiti vantaggiosi a vostro favore.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Con Marte e Venere abbracciati, le disavventure appaiono più facili da affrontare. Su la grinta, la vitalità e l’amore, giù la gelosia e il sospetto.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Nel conflitto lunare con Venere, la parte del leone può farla l’amore. Il ricordo o il ritorno di una persona del passato appesantisce la giornata.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – L’amore ha in serbo per voi novità e sorprese. Potrà dare una svolta alla vostra vita, se saprete abbandonare gli atteggiamenti prevaricatori.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Per merito della Bianca Signora in Bilancia, ottimo fattore di mediazione, l’intesa di coppia dopo un battibecco recupera l’armonia. Un chiarimento.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Quando la tempesta sarà finita… come sempre tornerà il sereno. Oggi però siete nell’occhio del ciclone e sognate un riparo in cui rifugiarvi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Sostenuti dalla Luna in Bilancia, grazie alla diplomazia, siete in grado di affrontare un confronto spinoso causato dalla gelosia del partner.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – L’Astro Notturno rimarrà anonimo per tutto il giorno, ma il sestile Venere-Marte accenderà un faro su una situazione poco limpida. E agirete di conseguenza.

