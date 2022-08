Notizie Flash: 3/a edizione – Lo sport

(Adnkronos) – Roma. “Quello che è mancato nella Lazio è che in determinati momenti non riusciva a mantenere alta la tensione. Con Romagnoli e Vecino non succederà, sono abituati a certi tipi di partite. Con questi innesti si può competere ad alti livelli”. Lo dice il presidente della Lazio Claudio Lotito nel corso della presentazione del difensore Alessio Romagnoli e del centrocampista Matias Vecino.

Londra. Il Chelsea ha presentato ufficialmente Kalidou Koulibaly alla stampa nella conferenza di oggi. Tra i tanti temi affrontati, all’ex Napoli è stato chiesto un commento su quanto detto dal suo ex presidente Aurelio De Laurentiis in diretta a Smart Talk, trasmissione di Wall Street Italia, nella serata di ieri. Il numero uno del Napoli è stato chiaro: “Basta africani, se non rinunciano a giocare la Coppa d’Africa. Noi paghiamo gli stipendi per mandarli in giro a giocare per gli altri”. Il difensore senegalese ha risposto così: “Innanzitutto io do e chiedo rispetto per tutte le nazionalità. Come capitano del Senegal, penso non sia giusto parlare così di una nazionale africana. Rispetto quello che pensa, se crede che la squadra possa giocare senza africani è un suo diritto. Ma sono sicuro che al Napoli ci sono tante persone che non la pensano come lui. Ho grande rispetto per la città e per i tifosi e non penso che quello che ha detto De Laurentiis sia quello che pensi la città di Napoli, ma sia solo un’opinione”.

Roma. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dal Campobasso contro la mancata iscrizione al prossimo campionato di serie C. Confermata dunque l’esclusione della squadra molisana dalla Lega Pro. Analogo verdetto è stato emesso anche per il Teramo. I due club avevano presentato ricorso ai giudici amministrativi contro l’esclusione decisa dal Collegio di Garanzia del Coni dopo lo stop pronunciato da Covisoc e Figc. Per quanto riguarda il Campobasso, inoltre, secondo i giudici amministrativi “non può essere accolta la pretesa, avanzata in via subordinata, di ammissione della ricorrente al campionato di serie D”. A beneficiare dell’esclusione delle due squadre sono Fermana (retrocessa nell’ultimo campionato di Serie C) e Torres (tra le vincitrici dei playoff in Serie D e prima in graduatoria tra le società che avevano fatto domanda di ripescaggio), che saranno ripescate in Lega Pro. Giovedì 4 agosto verranno definiti i gironi del campionato, mentre venerdì 5 agosto alle ore 12 sarà il giorno della presentazione dei nuovi calendari.

Roma. Il Comitato Arbitrale Uefa ha designato l’inglese Michael Oliver per arbitrare la partita di Supercoppa Uefa 2022 tra Real Madrid ed Eintracht Francoforte, che si svolgerà mercoledì 10 agosto allo Stadio Olimpico di Helsinki. Il 37enne ufficiale è arbitro internazionale dal 2012 e officia regolarmente nelle competizioni Uefa per club e nelle partite internazionali. È stato anche selezionato come arbitro per Uefa Euro 2020, dove ha diretto tre partite, tra cui i quarti di finale tra Svizzera e Spagna. Michael Oliver sarà assistito dai connazionali Stuart Burt e Simon Bennett. Rumšas Donatas (Lituania) fungerà da quarto funzionario. Il ruolo var è stato assegnato a Tomasz Kwiatkowski (Polonia), e sarà assistito dal suo connazionale Bartosz Frankowkski, così come Tiago Bruno Lopes Martins (Portogallo).

Berlino. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz si incontrerà la prossima settimana con i leader della Federcalcio tedesca (DFB), per discutere della parità di retribuzione tra giocatori maschi e femmine, ha riferito oggi un portavoce del governo. Scholz aveva chiesto tramite il suo account Twitter la parità di retribuzione all’inizio del Campionato Europeo femminile del mese scorso in Inghilterra. Il cancelliere incontrerà il direttore della DFB Oliver Bierhoff nel campus della DFB, dopo che Bierhoff ha proposto un incontro in risposta al tweet di Scholz per spiegargli le cifre. Scholz ha partecipato domenica alla finale dei Campionati Europei a Wembley, dove le padrone di casa dell’Inghilterra hanno battuto la squadra femminile tedesca 2-1 dopo i tempi supplementari. Successivamente ha invitato la squadra a visitare il ministero degli Esteri.

Roma. Continua la riabilitazione di Marc Marquez dopo il quarto intervento all’omero del braccio destro. Il recupero procede bene, come testimoniato dal pilota della Honda sui social. Ieri il 29enne catalano ha pubblicato su Instagram alcune stories durante un allenamento in palestra a base di cyclette ed esercizi isometrici sul braccio operato. Oggi, a 9 settimane dall’intervento, lo spagnolo ha postato due scatti durante una sessione di nuoto: stende bene braccio e spalla ed il rientro sembra sempre più vicino.

Roma. Riavvia i motori la Wanda Diamond League. E riprende con una novità assoluta, l’inedita tappa polacca di Chorzow, nel cuore della Slesia, in Polonia, nello stadio che ha già ospitato le ottime prestazioni azzurre alle World Relays e agli Europei a squadre della scorsa stagione. La nona fermata del massimo circuito mondiale, subentrata alla tappa di Shanghai, accoglie sabato pomeriggio la prima gara post-Mondiale del bronzo iridato Elena Vallortigara nel salto in alto. Con lei, fari puntati anche su Elena Bellò negli 800 metri, sul rientro internazionale di Filippo Randazzo nel lungo dopo l’infortunio, e sulla nuova uscita di Nick Ponzio nel peso: tutto in prospettiva Europei di Monaco di Baviera (15-21 agosto). In chiave globale, l’attenzione è tutta per il fenomeno dell’asta Armand Duplantis dopo il record del mondo di 6,21 ad Hayward Field. Diretta tv su RaiSport+HD e Sky Sport Action dalle 16 alle 18.

Roma. Il Direttore tecnico Antonio La Torre ha comunicato la composizione della squadra azzurra che parteciperà ai Campionati Europei di Monaco di Baviera (Germania) in programma da lunedì 15 a domenica 21 agosto. Il team sarà composto da 101 atleti (54 uomini, 47 donne), il numero più ampio di sempre per l’Italia nella rassegna continentale, giunta alla venticinquesima edizione: il precedente record di partecipazione risale a vent’anni fa, sempre a Monaco di Baviera, con 95 convocati per l’edizione del 2002. Del gruppo fanno parte anche le superstar azzurre Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, la cui partecipazione, come noto, verrà valutata nei prossimi giorni.

Monaco. La Williams ha rinnovato di diversi anni il contratto del suo pilota Alex Albon, come annunciato dal team di Formula 1, senza entrare nei dettagli. Albon, 26 anni, è entrato a far parte della Williams nel 2022 dopo non aver ottenuto alcun posto per la stagione 2021, dopo un modesto periodo precedente alla Red Bull, seguito al debutto nel 2019 nella squadra gemella della Toro Rosso. “Sono qui per il 2023 e oltre”, ha detto Albon in un video, con la Williams che afferma di aver firmato “un contratto pluriennale”.

Pinzolo. Al via l’estate Azzurra 2022. Il percorso verso le gare dell’EuroBasket di Milano a settembre e prima ancora verso le due partite di qualificazione al Mondiale 2023 di agosto comincia come di consueto dal Trentino. L’Italbasket del Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco inizia oggi il training camp di Pinzolo. In Val Rendena gli azzurri dovranno trovare la condizione giusta per affrontare le quattro amichevoli di preparazione (12 e 16 agosto contro la Francia rispettivamente a Bologna e Montpellier, 19 e 20 agosto ad Amburgo contro la Serbia e poi contro una tra Germania e Repubblica Ceca), le prime due sfide della seconda fase di qualificazione alla FIBA World Cup 2023 (trasferta a Riga il 24 agosto contro l’Ucraina e match casalingo contro la Georgia a Brescia) e soprattutto le 5 partite del Forum di Milano dal 2 all’8 settembre nel girone C dell’EuroBasket 2022.