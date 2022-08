“mi-sentivo-nuda”:-esperienza-atroce-per-diletta-leotta,-un’ingiustizia-vergognosa

L’amatissima conduttrice radiofonica ha vissuto dei momenti tremendi. Paura e vergogna per Diletta Leotta: ecco cos’è successo

Conduttrice radiofonica e sportiva, Diletta Leotta nel corso degli anni si è costruita una solida carriera in cui, oltre alla bellezza, ha dimostrato anche la propria bravura e le proprie capacità. Di li dà delle critiche ricevute per il monologo sul palco dell’Ariston, la Leotta ha anche affiancato Amadeus durante uno dei suoi Festival di Sanremo, grande desiderio di molte conduttrici televisive.

Se dal punto di vista professionale tutto sembra andare a gonfie vele, su quello personale invece per Diletta Leotta ci sono state molte ombre e difficoltà. Nonostante sia passato del tempo, il ricordo è ancora vivido: pensava che la sua vita sarebbe finita.

Diletta Leotta lo ammette: è stata una vittima

Professionista molto apprezzata, di Diletta Leotta oltre alle capacità non si può non notare la bellezza, che spesso le ha causato anche situazioni spiacevoli. Intervistata da Veronica Gentili a “Buoni o Cattivi”, la conduttrice ha quindi voluto parlare di una vera e propria piaga della società, che colpisce soprattutto le donne: la divulgazione di fotografie intime come ripicca in seguito a una chiusura di una relazione.

Quando le è successo, ha ammesso di aver sentito mancare la terra sotto ai piedi. “È stato un momento tragico. Ho pensato che la mia vita fosse finita, che non sarei più uscita di casa (…). Mi sentivo nuda, anche se avevo i vestiti” ha ammesso. Nonostante mostri sempre una sicurezza di sé assolutamente invidiabile, probabilmente dentro di sé cela delle fragilità che talvolta prendono il sopravvento.

Il dolore per la violazione della privacy è ancora tangibile e Diletta Leotta ricorda molto bene il momento in cui l’ha scoperto. Ad averglielo comunicato è stato un suo amico, che le ha rivelato che stavano circolando in rete fotografie che la ritraevano. Lei, incredula, credeva che si trattasse di fotomontaggi: “Lui mi ha mandato la prima foto e io ho sentito un vuoto dentro, mi si è bloccato il respiro credo per più di dieci minuti, non riuscivo proprio a respirare” ha poi ammesso.

In alcune fotografie, Diletta Leotta era addirittura ancora minorenne: erano immagini che si era scattata dopo la doccia con l’ingenuità di una ragazzina. La conduttrice, però, non le aveva mai inviate a nessuno: erano depositate dentro al suo pc, che qualcuno aveva hackerato. Nonostante il dolore ancora forte, Diletta Leotta oggi racconta a voce alta ciò che le è successo, sia per condannarlo che per aiutare eventuali altre vittime di questo reato.

