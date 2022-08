Floriana Secondi, un vero dramma | Dopo l’lsola “Sono morti tutti”: è rimasta sola

L’ex naufraga Floriana Secondi ha ricevuto un’amarissima sorpresa al termine della sua avventura in Honduras.

La verace Floriana Secondi si è rimessa in gioco nell’ultima edizione de “L’isola dei Famosi”, programma ormai cult di Canale 5. Dopo la più confortevole esperienza al “GF Vip”, dove ha conquistato la vittoria, la loquace romana si è eclissata dalle scene, salvo qualche sporadica ospitata televisiva.

Il suo percorso nel survival game si è rivelato piuttosto impervio: costretta alla vicinanza coatta con Antonio Zequila, cui era legata tramite un elastico, Floriana ha accusato la costrizione, guastandosi in seguito il resto del percorso. Anticipatamente eliminata dal gioco, ha fatto ritorno nella sua casa di Roma, ove ha trovato ad accoglierla una dolorosa novità.

Floriana Secondi, il rientro è stato amaro: “Una strage!”

L’ex naufraga e gieffina ha riguadagnato il suolo del Belpaese, correndo immediatamente ad abbracciare il compagno Angelo ed il figlio Domiziano. Non appena varcata la soglia di casa, però, ha effettuato una scoperta dilaniante, e l’ha raccontata durante un’ospitata nel parterre di Barbara D’Urso.

La conduttrice partenopea l’ha invitata in studio qualche giorno dopo il suo 45esimo compleanno. Per tale occasione, il compagno Angelo le aveva regalato un cucciolo di chihuahua, e il dono aveva un preciso scopo, quello di alleviare la sua sofferenza. Al suo rientro Floriana aveva infatti scoperto della dipartita dei suoi 3 gatti, uno dei quali si era spento in clinica veterinaria. Il fidanzato aveva cercato di colmare il suo vuoto e l’inevitabile dolore con un nuovo venuto in casa, come ha spiegato l’ex naufraga a “Pomeriggio 5”.

“Il mio compagno mi ha regalato un cane perché mi conosce bene, sa quello che desidero…“, ha riferito commossa. “Ho perduto tre gatti quando ho fatto l’Isola, uno mi è morto in clinica, c‘è stata una strage al mio rientro all’Isola!“. La sensibilità dimostrata da Angelo, con il quale intercorre una sensibile differenza di età, sta anche nella maturità con cui hanno impostato il rapporto. “Quando sei ragazzino, a 20 anni, stai sempre a smanacciare, a baciare anche davanti a tutti, a 45 anni io e lui 60 cerchiamo di essere un po’ più modesti, rispetto anche alle persone che ci sono in giro, e quando siamo da soli facciamo tutto quello che ci viene da fare, ecco!“.

Con questo tocco di leggerezza Floriana ha omaggiato il pensiero affettuoso del compagno, che in un momento cruciale ha saputo cauterizzare la ferita dovuta alla dipartita degli amati pet.

