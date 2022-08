elezioni:-‘parlamentarie-m5s’,-in-primo-step-no-a-pluricandidature

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – Stop alle pluricandidature, almeno nel primo step delle parlamentarie grilline che si aprono dal 5 all’8 agosto, la finestra temporale per presentarsi per gli aspiranti per gli aspiranti deputati e senatori M5S. “Nel La proposta di autocandidatura si intende relativa alla Circoscrizione/Collegio presso cui ricade il Comune di residenza del proponente; il proponente potrà indicare una proposta di autocandidatura per una Circoscrizione/Collegio differente qualora in essa vi abbia domicilio personale o professionale e/o centro principale dei propri interessi; in tal caso dovrà allegare una apposita dichiarazione firmata, sotto la propria responsabilità (qui è possibile scaricare un modello di dichiarazione). Il proponente potrà avanzare una sola proposta di autocandidatura, in ogni caso si riterrà valida solo l’ultima in ordine temporale che, di conseguenza, rende nulle le precedenti”, si legge nelle regole pubblicate sul sito del Movimento.