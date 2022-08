Test Quiz Basket | 5 errori in 5 secondi: provaci se ci riesci

Prova a risolvere questo test quiz se ci riesci. 5 errori da trovare in 5 secondi, ti sembra possibile farcela? Provaci subito.

Questo test quiz può essere davvero complicato e in questo caso dovrai aguzzare la vista in 5 secondi! Vediamo insieme se appartieni al 5% di persone che ce la fa a risolverlo in cinque secondi.

Il test quiz che ti proponiamo è dedicato a chi ama scovare i dettagli e non tralascia nulla. Dovrai strizzare gli occhi ed essere velocissimo. Ami il basket? Se è così magari per te potrà essere un po’ più semplice ma il tempo è davvero poco!

Gli indovinelli e i rompicapo sono un ottimo passatempo e fonte di svago durante la giornata. Puoi farli in qualsiasi momento anche ora se sei in vacanza e ormai in rete ce n’è per tutti i gusti. La difficoltà è nel quesito del test oppure nel tempo a disposizione. Avere pochi secondi può mettere in difficoltà e sotto pressione, ma se sarai bravo a concentrarti ce la farai. Iniziamo subito.

Imposta un countdown dal tuo cellulare di 5 secondi, osserva bene la figura in alto e trova 5 errori clamorosi. Provaci subito!

La soluzione del test quiz

Se sei arrivato fino a qui vuol dire che hai già trovato la soluzione con i 5 errori. Ma ce l’hai fatta in 5 secondi? Vediamo intanto se li hai trovati davvero tutti.

La figura rappresentava una partita di basket ma erano presenti 5 errori clamorosi: la palla da calcio anziché da basket, il canestro rettangolare, un giocatore senza un calzino, un alieno tra il pubblico e la maglia di un giocatore senza il numero.

Non era facile trovarli tutti in così poco tempo, perché erano tanti dettagli da scovare in pochissimi secondi. Se ci sei riuscito hai una vista invidiabile e sei davvero un campione. Se non ci sei riuscito invece non preoccuparti, potrai continuare ad allenarti con altri indovinelli fino a che non diventerai un asso.

Ora che conosci la soluzione del test potrai sfidare i tuoi amici o parenti e vedere se loro saranno in grado di fare meglio di te.

