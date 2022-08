Paolo Bonolis, “Può succedere di tradire…”: rivelazione scioccante [VIDEO]

Che succede nel matrimonio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli? Emergono indiscrezioni bomba sulla natura del loro rapporto.

Ogni relazione si fonda su precisi presupposti e consuetudini, e rappresenta un universo a sé stante. Così è anche per il conduttore Paolo Bonolis, sposato con l’imprenditrice e opinionista Sonia Bruganelli da molti anni. La coppia condivide sia il privato, che la carriera televisiva. Mentre Paolo Bonolis continua a militare nel suo quiz “Avanti un altro”, la biondissima moglie è stata nuovamente arruolata nel cast del “GF Vip”. Siederà infatti nell’ambita poltroncina rossa degli opinionisti nel parterre di Alfonso Signorini, a fianco della cantante Orietta Berti.

Nel bene o nel male, purché se ne parli: di sicuro questo inciso calza a pennello alla spumeggiante Sonia, che nella scorsa edizione ha diviso il pubblico e animato molte dinamiche nel corso del reality. Temperamento irriducibile e lingua tagliente, la moglie di Bonolis si è recentemente concessa ai microfoni di Francesca Fagnani nel format “Belve”, rivelando inaspettati retroscena circa il suo matrimonio. Scopriremo assieme il suo concetto di “fedeltà”…

Sonia Bruganelli su Paolo Bonolis: “Tutto il resto lo sappiamo noi, sono cose nostre”

Come sappiamo, Paolo Bonolis era legato in precedenza alla showgirl Laura Freddi, che ha oltretutto recentemente sostituito Sonia Bruganelli in una puntata del “GF Vip”. Sonia Bruganelli ha raccontato a Serena Bortone il rapporto di amicizia sorto tra le due: dopo un’iniziale diffidenza e invidia, l’attuale moglie di Paolo Bonolis ha completamente rivalutato la soubrette, stringendo con lei un profondo rapporto di amicizia.

Davanti a Francesca Fagnani ha dato sfoggio di altrettanta apertura mentale, almeno per quanto concerne il tradimento fisico. La giornalista le ha infatti chiesto se il marito la attrae ancora fisicamente e, dopo il responso affermativo, l’opinionista ha esposto il suo punto di vista sull’amore e sulla monogamia. “Da un punto di vista prettamente fisico, credo ci sia una curiosità, molte volte può succedere di tradire fisicamente e mentalmente. Questo non vuol dire che un rapporto possa essere meno importante… Significa che hai al tuo fianco una persona molto intelligente e che viaggia sulla tua stessa lunghezza d’onda per accettare una cosa del genere…”. Sonia Bruganelli ha inoltre dichiarato di essere disposta a perdonare un tradimento.

Ha poi aggiunto: “Per me conta il nostro rapporto in quanto genitori dei nostri tre figli, il nostro rapporto professionale perché credo che io e lui siamo ormai una squadra, tutto il resto lo sappiamo noi, sono cose nostre, ed è la cosa migliore per una coppia!”. Ognuno ha chiaramente la sua concezione e il suo modo istintivo di vivere le relazioni, e ciò che per una coppia è funzionale, potrebbe essere distruttivo per un’altra. Auguriamo alla coppia Bonolis-Bruganelli e ai loro figli di procedere sempre con vento in poppa!

