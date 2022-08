Oroscopo dell’amore settimanale: le stelle dal 3 al 10 agosto. Come ogni settimana scopriamo gli affari di cuore per ogni segno zodiacale. Nel vostro legame c’è un tradimento in vista? Si profila un nuovo amore?

Ariete – E’ tempo di prendere una decisione, senza lasciarsi influenzare dalle critiche che qualcuno ha già mosso in passato. Anche se si tratta di una persona di famiglia, la quale cerca di darvi dei buoni consigli, questa non potrà mai capire fino in fondo il vostro cuore o i sentimenti che provate. Soltanto voi potete sapere di cosa avete bisogno. Le coppie non vorranno approfondire certi discorsi riguardanti il futuro, oppure la gelosia nei confronti di un collega del partner. Non è di certo il modo migliore per superare i propri dubbi. Bisognerebbe innanzitutto avere più fiducia, poi cercare di parlarne con calma. I single preferiranno andare alla ricerca di leggerezza, di divertimento. Impegnarsi sentimentalmente con qualcuno potrebbe essere troppo presto , specialmente se si è appena ritrovata un po’ di serenità ed equilibrio interiore.

Toro – Se non volete vivere delle delusioni, in questa settimana sarà meglio tenere gli occhi ben aperti e controllare tutti i movimenti sospetti. Solitamente siete molto più accorti nelle vostre relazioni, ma state perdendo qualche colpo. Le coppie si districheranno egregiamente per quanto riguarda alcuni problemi quotidiani, ma poi non riusciranno a confrontarsi in modo pacifico tra loro. C’è qualche punto che andrebbe chiarito. I single cercheranno in ogni modo di risolvere delle questioni che riguardano soltanto il passato, ma anche il presente. Non bisognerà lasciarsi cogliere dallo sconforto di errori che ormai sono stati archiviati.

Gemelli – Siete stati più volte sul punto di prendere una decisione definitiva, ma alla fine non avete avuto il coraggio. Si tratta comunque di un’azione positiva, quindi dovreste metterla in atto senza pensarci troppo, perché è esattamente quello che si aspetterebbe la persona interessata. Le coppie dipenderanno da qualcuno, per mettere in pratica dei progetti a medio e lungo termine. Questo permetterà di conoscersi molto più affondo e di capire che cosa sia cambiato nel tempo, se qualcosa è cambiato o se debba cambiare. I single prenderanno invece sul serio il corteggiamento di una persona, ma bisognerebbe chiarirsi meglio le idee. Potrebbero finire per fare una figuraccia, poiché si potrebbe trattare di un sentimento leggero e non di un qualcosa di profondo.

Cancro – Siete alquanto incerti su ciò che volete fare con una persona. I vostri sentimenti sono chiari, ma non siete convinti che ci possa essere un futuro. Sicuramente avrete più fortuna nei prossimi mesi. Le coppie prenderanno qualche decisione non proprio a cuor leggero. Bisognerebbe dunque ripensare ai propri desideri e a ciò che vi ha convinto a stare insieme. Non si può tagliare fuori l’altra persona da una situazione che, indubbiamente, incide sul futuro di entrambi. I single renderanno la vita impossibile ad una persona, poiché non vorranno aprirsi più di tanto, ma allo stesso tempo saranno parecchio gelosi. Sarebbe il caso di chiarire alcune dinamiche prima di continuare questo gioco.

Leone – Se avete dei progetti in questa settimana, dovreste assicurarvi che tutto vada nel verso desiderato, poiché ci potrebbero essere dei contrattempi. Il partner potrebbe non capire quello che sta accadendo e darvi la colpa di tutto. Le coppie prenderanno qualche abbaglio all’inizio della settimana, ma con la comunicazione ed il confronto tutto si potrebbe chiarire. Ciò che non vi è ancora entrato in zucca, è che bisogna condividere tutto con l’altra persona. I single andranno sicuramente verso nuovi orizzonti, anche perché non è semplice trovarsi in una azione stantia, che provoca soltanto malcontento e noia. Ci vuole forza per rialzarsi e ricominciare.

Vergine – Non date troppo peso alle problematiche quotidiane, quelle che siete in grado di affrontare da soli, almeno per il momento. Dovete ancora abituarvi a certe dinamiche e a certi sentimenti che, per questo stato di cose, non possono essere valutati seriamente. Le coppie si renderanno la vita difficile, poiché affronteranno dei problemi che non esistono e che finiranno per farvi discutere. Sarebbe meglio lasciarsi andare a lunghi abbracci, sono molto più distensivi e risolutori. I single vorranno vivere delle avventure con il cuore leggero, ma alla fine non ci riusciranno, poiché hanno bisogno di vero affetto. Bisognerebbe allora cercare di frequentare le solite compagnie, per trovare qualcuno di più affine.

Bilancia – Se non volete trascorrere la settimana tra discussioni e litigi di vario genere, allora dovrete cercare di stroncare sul nascere quelle situazioni che provocano malcontento. Specie con le persone della vostra famiglia o con gli amici, bisognerà trovare una via di mezzo. Le coppie non andranno sempre d’amore e d’accordo, ma proveranno a restringere il campo alle delusioni. Non ce ne saranno se si presterà reciprocamente attenzione l’uno all’altro. I single sceglieranno la via più semplice per divertirsi, cercando tra gli amici qualcuno che possa smuovere la loro situazione. Non è sbagliato anzi, è un’ottima soluzione, specialmente se è parecchio tempo che siete da soli.

Scorpione – Cercate di mantenere quantomeno lo stesso equilibrio che avete avuto delle settimane passate, anche se le cose non dovessero andare esattamente come avevate preventivato. E’ importante mantenere il controllo. Le coppie dovranno stringere i denti, specialmente nei primi giorni della settimana, perché ci saranno diversi contrattempi che impediranno lo svolgimento di alcuni programmi entusiasmanti. Invece di restare delusi però, dovreste cercare delle alternative. I single si divertiranno nel weekend, poiché riusciranno finalmente ad uscire e a trovare persone di una certa caratura. Varrà la pena aspettare, specialmente se si è già aspettato tanto.

Sagittario – Se si cercheranno le giuste motivazioni, questa settimana potrebbe essere rivelatrice per tutti quei sentimenti e relazioni che, fino a questo momento, non hanno avuto grande successo. Le coppie prenderanno delle decisioni che potrebbero essere passibili di revisione, specialmente se coinvolgono altre persone, ma che hanno una certa urgenza. Sarebbe bene prendere in considerazione le opinioni di tutti, prima di combinare dei disastri, che si ripercuoterebbero sulle rispettive famiglie. I single non troveranno particolari ostacoli, se vorranno mettersi in gioco con alcune persone che hanno già conosciuto precedentemente. Sarà comunque opportuno cercare di fare chiarezza dentro se stessi.

Capricorno – Cercate di non mantenere troppe porte aperte, perché questo potrebbe danneggiare i vostri rapporti, oltre alla vostra reputazione. Del resto, anche voi state cercando la stabilità che cercano un po’ tutti. Le coppie miglioreranno le loro intenzioni e cercheranno di giungere a diversi accordi, prima che la situazione si complichi. Non è facile trovare dei punti in comune, anche se si è insieme da parecchio tempo, ma se c’è la volontà di provare, nulla è impossibile. I single cercheranno di prendersi qualche momento per se stessi, prima di rimettersi in gioco. Se si esce da una storia complicata e che ha provocato grande dolore, non volersi impegnare è una scelta saggia.

Acquario – I momenti che state vivendo con le persone che vi sono accanto, potrebbero essere molto più entusiasmanti se cercherete di rilassarvi, invece di pensare soltanto a quanto non avete ottenuto in passato. Non scegliete sempre la via più difficile per la felicità, specie se l’avete a disposizione. Le coppie prenderanno qualche momento, ognuno per se stesso, poiché è anche giusto avere una certa indipendenza. Vivere in simbiosi non è sempre il modo migliore per essere felici anzi, solitamente vi vira all’intolleranza. I single saranno molto più sereni se non si forzeranno a vivere esperienze che vanno al di là delle proprie possibilità. Quando non ci si sente a proprio agio e non si riesce ad essere spontanei, inutile continuare, perché ci si sentirà così sempre! Pesci – Troverete finalmente quello che cercate a livello emotivo. In questa settimana qualcosa vi stupirà e vi renderà molto più disponibili nei confronti di richieste che, un tempo, non avreste mai accettato. Le coppie approveranno sempre le scelte del partner e soprattutto, le appoggeranno, con tutto l’amore e la propensione possibile. Dipenderà da voi tutti e dai vostri orizzonti. Se continuerete su questa strada, ben presto riuscirete a fare un salto di qualità. I single non vorranno di certo avere delle delusioni dai comportamenti altrui, specie dopo le ultime esperienze. Tuttavia, non ci si potrà nemmeno precludere la possibilità di innamorarsi.

Le previsioni di questo articolo sono quelle riportate su “Grazia” da Oroscopo.it

