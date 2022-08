Oroscopo Branko del 3 agosto: mercoledì di amore e relax. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Fai cose pratiche e risparmia tempo nelle faccende domestiche o professionali. La domenica sarà bella per accogliere i propri cari e ricordare antiche ricette di famiglia. Il piacere sarà nella semplicità e nella cura dei dettagli. Trasmetti ciò che è stato insegnato da una generazione all’altra; tutti si sporcano le mani oggi. Amore in aumento!

Toro (21 aprile-20 maggio) – Goditi la domenica per divertirti, uscire con qualcuno, goderti momenti d’amore con i tuoi figli o intraprendere una nuova passione. Sport, escursioni e attività all’aria aperta saranno ottime opzioni per unire la famiglia o attrarre la persona amata. Muovi il corpo e riduci l’ansia. Spendere energia porterà anche più serenità alle relazioni. Reinventa la vita. Creatività in aumento!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Un po’ di cautela porterà sicurezza nelle nuove esperienze. La domenica richiederà concentrazione e attenzione ai dettagli. Vale la pena prestare attenzione quando si guida su strada e avere pazienza nel traffico. Anche stare a casa e fare una maratona con il tuo programma preferito sarà una buona opzione. I consigli e le notizie degli amici accenderanno le tue antenne. Impara qualcosa di nuovo!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Questa domenica si illumineranno percorsi di crescita professionale e finanziaria. Tieni d’occhio le opportunità e pianifica in anticipo. In breve, il budget non consentirà la stravaganza; fare i conti e contenere le spese. I soldi devono essere ben investiti per rendere possibili i sogni. Viaggiare, cambiare ambiente e entrare a far parte di un nuovo gruppo solleveranno gli animi. Brilla e conquista le amicizie!

Le stelle di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Organizza un viaggio e amplia i tuoi orizzonti. Le notizie da lontano motiveranno un nuovo progetto di vita. Cogli le opportunità, fai buoni acquisti e prendi decisioni sul futuro. Un invito stimolante risveglierà i sogni. Le questioni finanziarie saranno sotto i riflettori questa domenica. Trova soluzioni e lancia nuove esperienze. Piaceri e avventure in arrivo!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Approfitta della Luna che passa attraverso il tuo segno per prenderti cura della tua salute e aumentare la tua autostima. I cambiamenti arriveranno in meglio. Credici! Decidi nuove direzioni o prova uno stile di vita diverso. La domenica porterà il distacco dai vecchi schemi, le rivelazioni e l’espansione della coscienza. Termina un lungo ciclo; presto ne inizierai un altro promettente.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Cedi alla pigrizia, dormi di più, riposati e ritrova le energie. Domenica sarà bello non fare nulla su appuntamento. Cogli l’occasione per visualizzare i cambiamenti che desideri, scambiare messaggi con gli amici e creare strategie per avviare la tua carriera. Criteri di scelta meglio definiti porteranno i risultati desiderati. Non sprecare energie con illusioni e persone confuse. Investi in un futuro promettente!

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – La vita sociale sarà più piacevole, con nuove relazioni e connessioni con i propri cari da un altro luogo. Approfitta della domenica per rivedere amicizie, discutere idee e visualizzare opportunità di lavoro. Giove e Sole apriranno un interessante percorso di carriera. Tra oggi e domani, espandi i contatti e scopri novità entusiasmanti. Rinnova i tuoi concetti sull’amore e intensifica la vita intima.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Fiducia in se stessi e animazione coloreranno questa domenica di toni caldi. Buone notizie da lontano, prestigio e prospettive di carriera positive manterranno alto il morale. Ci saranno ancora sfide e burocrazia da superare per raggiungere i tuoi obiettivi di ottenere i documenti corretti o risolvere problemi in sospeso con i fratelli. Alza la tua energia, aumenta la tua melodia con la forza spirituale e conta sulla fortuna. Ci arriverai!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Fare buoni accordi, scambiare confidenze con la famiglia e decidere i cambiamenti. La domenica porterà maggiore fiducia nel futuro e armonia nelle relazioni. Cogli anche l’occasione per rivedere i modelli di consumo e ridurre le spese. Vale la pena studiare nuovi modelli di business e di investimento. Conta su un supporto influente per rendere fattibili progetti comuni. Associazioni e partnership saranno positive.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Abbatti le barriere e costruisci la fiducia in una relazione speciale. La domenica porterà conversazioni motivanti e decisioni di lavoro. Un vecchio progetto può ottenere una nuova versione; stabilire una partnership e progettare nuove strategie. Questo sarà un buon momento per riprendere le attività che erano state interrotte, prendersi cura del corpo e rendere più piacevole la vita di tutti i giorni. Circola sui social media ed espandi le connessioni.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – L’atmosfera romantica, l’affetto e le conversazioni franche intensificheranno l’amore questa domenica. Elimina il disordine in una relazione e goditi le cose belle della vita in ottima compagnia. Se sei single, un appuntamento oggi può suscitare forti emozioni. Le porte del cuore saranno aperte! Festeggia il successo sul lavoro; la situazione finanziaria migliorerà notevolmente in questa fase. Passione in aumento!

