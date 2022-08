“ho-ricevuto-minacce!”:-grave-rischio-per-eleonora-daniele,-attimi-di-terrore-per-lei

La conduttrice Eleonora Daniele ha vissuto attimi di panico dopo le minacce ricevute: ecco l’altro lato della medaglia.

La celebrità può avere anche risvolti negativi, e la conduttrice padovana Eleonora Daniele lo sa bene. Oltre all’incessante fervore dei paparazzi, può infatti succedere di finire del mirino di haters particolarmente pericolosi.

Dopo i suoi esordi come figurante a “La sai l’ultima?”, e l’esperienza nella seconda edizione del “Grande Fratello“, la showgirl veneta ha sfruttato la popolarità come trampolino di lancio per qualificarsi come professionista della TV. In effetti i suoi sforzi l’hanno portata ad approdare nel 2002 nel mondo delle fiction, in cui ha esordito ne “La squadra” di RAI 3. Dopo altre comparsate nelle serie-tv “Un posto al sole” e “Carabinieri”, arriva la prima proposta al timone di un programma. Si tratta del format di intrattenimento “Unomattina”, passaggio che ha definitivamente lanciato la sua carriera da conduttrice. Attualmente impegnata nel format “Storie italiane”, Eleonora Daniele ha dovuto fare i conti con il lato oscuro della celebrità: scopriamo perché.

Eleonora Daniele e la minacce sui social: paura per la sua famiglia

“Storie italiane” affronta quotidianamente casi di cronaca e attualità, approfondendo i risvolti e i moventi dietro agli episodi più controversi e scioccanti agli occhi dell’opinione pubblica. Talvolta le sue inchieste e la sua ricerca di verità hanno provocato conseguenze decisamente pericolose. In seguito ad alcuni servizi che indagavano su casi di mafia, la conduttrice ha ricevuto pesanti intimidazioni rivolte alla sua persona e alla famiglia. Ha infatti svelato a “DiPiùtv”: “A volte, lo ammetto, ho paura: mi è capitato di ricevere minacce quando mi sono occupata di casi di mafia. E’ successo anche ai miei collaboratori e ho paura soprattutto per loro…”.

L’intera redazione di “Storie italiane” è stata quindi coinvolta nella bufera dopo alcuni servizi che sollevavano il velo sopra i casi di microcriminalità. Non è tutto: Eleonora Daniele ha subito pesanti attacchi anche sui social, soprattutto dopo aver pubblicato alcuni scatti che la ritraevano assieme alla famiglia. L’inserimento su Instagram di una foto in compagnia della figlia Carlotta e del marito Giulio Tassoni, ha scatenato il delirio preoccupante di un utente. Si potevano leggere infatti invettive come: “Facciamo una strage, preparati, idiota“, oppure: “Vedrai ora come ti faremo svegliare, povera demente!“.

Eleonora Daniele ha ovviamente denunciato il fatto, e le Forze dell’Ordine sarebbero risalite ad un 45enne napoletano, peraltro recidivo in materia di bordate e insulti sul web. Secondo quanto rivela “Vanity Fair”, l’uomo risiede attualmente a Roma, ed è stato indagato per minacce e diffamazione. Sembra che al momento la conduttrice si senta al sicuro, e tutelata nonostante la sua esposizione mediatica, e le auguriamo di mantenere tale serenità.

The post “Ho ricevuto minacce!”: grave rischio per Eleonora Daniele, attimi di terrore per lei appeared first on Ck12 Giornale.