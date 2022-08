Vampate improvvise | Attenzione massima: sintomo silenzioso ma pericolissimo

Le vampate di calore improvvise sono frequenti in questa estate torrida, ma potrebbero nascondere un problema molto serio.

Soffri di vampate improvvise di calore? Questo potrebbe essere un sintomo che nasconde un problema molto serio, scopriamo insieme di che cosa si tratta.

In queste giornate di caldo torrido e di afa è normalissimo avere una sudorazione eccessiva, la necessità di idratarsi continuamente e alcune vampate improvvise di calore. Le persone che per lavoro sono costrette a stare ore ed ore sotto il sole, lamentano questo genere di problemi. Tuttavia le vampate improvvise si possono verificare anche in giornate miti e laddove non ci siano colpi di calore in agguato.

In effetti questi improvvisi aumenti della temperatura corporea potrebbero nascondere un problema più serio e quindi essere un sintomo di una patologia che non immaginiamo. Scopriamo insieme nel dettaglio di che cosa si tratta.

Vampate improvvise: attenzione al problema serio che si nasconde dietro

Il cuore è un muscolo che ha che pompa sangue nel nostro corpo. Se si soffre di vampate improvvise, potrebbe trattarsi di uno scompenso cardiaco che a lungo andare potrebbe addirittura provocare un attacco di cuore. Aritmie e tachicardie sono i primi sintomi di un malfunzionamento del cuore e possono essere accompagnate da un’eccessiva sudorazione e da vampate improvvise scambiate spesso per altre patologie.

Questo sintomo silenzioso ma pericolosissimo è riconducibile ad uno scompenso cardiaco solamente nel caso in cui sia accompagnato da dolore al petto, dolore al braccio sinistro, difficoltà respiratoria e tachicardia. Tutti insieme questi fenomeni che si verificano improvvisamente nel nostro corpo potrebbero segnalarci un infarto in atto, per il quale è necessario un intervento medico immediato.

Particolare attenzione perciò dovranno farlo le donne che si trovano in menopausa, poiché in tale condizione si soffre spessissimo di vampate di calore e che spesso vengono imputate proprio alla situazione ormonale.

Pertanto se soffri di vampate improvvise potrai consultare il tuo medico di fiducia per indagare più a fondo ed escludere patologie gravi del cuore. Saranno sufficienti accertamenti come un’ecografia o un elettrocardiogramma per verificare che non ci siano malfunzionamenti in atto.

