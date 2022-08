Test Logica | Gioca con le piramidi di numeri magici: quale manca?

Ecco un test di logica per gli amanti di matematica e geometria. Quale numero manca nelle piramidi di numeri magici?

Se non ti sei mai imbattuto in questo test logica e non hai idea di come risolverlo, non scappare, perché sarà ancora più divertente provare a risolvere.

Sei un amante delle materie scientifiche come la geometria e la matematica? Se il tuo mondo sono i numeri, questo test logica è adatto a te. Molte persone fanno fatica a contare con la mente e fin da bambini erano schiappe in matematica.

Altre invece mangiano la matematica a colazione e tutto ciò che ha a che fare con la geometria, per loro è un gioco da ragazzi. Che invidia! Ti sei mai chiesto il motivo di queste differenze? Ognuno di noi è semplicemente predisposto per alcune abilità piuttosto che altre, anche se tutti abbiamo talenti. La scuola ci aiuta a tirare fuori le nostre potenzialità e da adulti potremo semplicemente svagarci con i rompicapo e i test logica.

Se anche tu vuoi passare un po’ il tempo giocando, inizia ad osservare bene la figura in alto. Dovrai risolvere questo test nel più breve tempo possibile, se lo vorrai potrai cronometrarti. Quale numero manca nella piramide di numeri magici? Inizia subito!

La soluzione del test logica

Hai già risolto il test logica? Probabilmente se sei arrivato fino a qui, vuoi scoprire se hai dato la soluzione corretta. Vediamo insieme se ce l’hai fatta.

Nella figura in alto c’erano quattro piramidi con all’interno 4 numeri magici. Dovevi scoprire il numero mancante della seconda piramide. Il ragionamento logico che avresti dovuto fare è un’operazione matematica.

Moltiplicando i numeri laterali alla base e sottraendo quello nel vertice in alto, si ottiene il numero al centro della piramide. Dunque nella seconda piramide per ottenere il numero 6, l’operazione è: 2X4-2. Perciò il numero mancante era il 4!

Se hai trovato la soluzione in meno di 5 secondi e non ti sei fatto ingannare dalle trappole. la tua mente è arrivata dritta dritta a concentrarsi sulla regola dell’operazione misteriosa. Complimenti! Se invece non ce l’hai fatta, non temere. Potrai allenarti ancora con altri test e indovinelli per migliorare le tue abilità mentali.

