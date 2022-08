“sei-fuori-come-un-balcone!”:-parole-scioccanti-di-simona-ventura,-arriva-il-confronto-tanto-atteso-[video]

La conduttrice Simona Ventura scioglie finalmente i nodi rimasti in sospeso: dopo la lite furente, arriva il chiarimento.

L’apprezzata Simona Ventura rappresenta un punto di riferimento per la conduzione dei programmi di punta di RAI e Mediaset. La mattatrice emiliana è nota al grande pubblico per il suo temperamento posato e competente, condendo con ironia e tempistiche perfette i suoi interventi in diretta.

Durante i suoi pellegrinaggi tra emittente pubblica e privata, Simona Ventura ha affrontato diversi intoppi in diretta, non ultimo il confronto pungente con Alfonso Signorini. All’epoca la showgirl concorreva a “L’Isola dei Famosi”, e rimproverava al giornalista e opinionista di aver sollevato una bufera mediatica sulla sua famiglia. Un altro epico scontro è avvenuto mentre Simona Ventura reggeva il timone del medesimo format nell’ormai lontano 2007, e si è risolto solamente una manciata di ore fa. Vediamo di chi si tratta…

Simona Ventura riabbraccia Alessandro Cecchi Paone: ecco l’esito della rissa

A distanza di 15 anni dallo scontro a favor di telecamere, Simona Ventura e il divulgatore Alessandro Cecchi Paone si sono finalmente chiariti. Ma andiamo con ordine: correva l’anno 2007, e se la conduttrice moderava lo studio de “L’Isola dei Famosi”, Cecchi Paone militava nel cast del programma.

Durante un’indimenticata puntata, il divulgatore contravvenne il regolamento, rifiutandosi di compiere le doverose nominations in programma. Simona Ventura lo richiamò ufficialmente in diretta, rammentandogli di aver sottoscritto un preciso regolamento, e leggendolo persino davanti al pubblico incredulo. Il reiterato rifiuto di Cecchi Paone la indispose ulteriormente, portandola a sbottare: “La tua spocchia te la puoi mettere dove vuoi!“.

Sebbene i rapporti tra i due negli anni sia rimasti silenziosamente tesi, poche ore fa i due sono giunti a un importante punto di svolta. La conduttrice ha infatti pubblicato uno spezzone della puntata incriminata, mixandolo poi alle recenti immagini che la ritraevano in compagnia di Cecchi Paone. I due si sono incontrati a Terrazza della Dolce Vita, iniziativa culturale promossa dalla stessa Ventura e dal marito Giovanni Terzi. La mattatrice ha spiegato: “Possiamo dire dopo tanti anni che tu avevi letto il regolamento dell’isola e quindi volevi provocare? Possiamo dirlo?“. Dopo la conferma di Alessandro Cecchi Paone, la conduttrice ha aggiunto: “Perché tu sei fuori come un balcone!“, concludendo infine con un: “Ti voglio bene!“, che ha suggellato la pace tra i due.

I due sembrano tornati a più miti consigli, rispetto all’ultima bagarre televisiva…

