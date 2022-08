Oroscopo di martedì 2 agosto: novità in arrivo per amore e lavoro. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni della giornata di domani: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Oroscopo di questa giornata per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – La stanchezza lavorativa potrebbe impedirvi di rilassarvi e di godere le vacanze, se ne avrete in questo periodo. La giornata comunque potrebbe darvi qualche bella notizia da parte della famiglia di origine.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Avrete ancora della stanchezza da smaltire e con cui fare i conti in serata, ma nel complesso la situazione finanziaria sta procedendo in modo ottimale, complice anche la capacità di adattamento che state dimostrando sul lavoro, ma anche in ambienti differenti dal solito.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Ci saranno situazioni che complicheranno il vostro rapporto con gli altri e che potrebbero anche darvi parecchie noie sul piano professionale. Gli affari andranno lievemente in calo, ma sarà ancora molto presto per parlare di una situazione instabile.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Avrete davvero il vento dalla vostra parte per quanto riguarda i progetti sul piano professionale. La fortuna potrebbe regalarvi quel giro di vite necessario alla vostra carriera e alla prospettiva di vedervi maturare dal punto di vista personale e mentale.

Le stelle di questa giornata per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Organizzare qualche viaggio potrebbe essere molto più difficile del previsto, probabilmente gli intoppi di carattere burocratico vi metteranno alla prova in modo molto pesante. Con le questioni sentimentali ci sarà una lieve divergenza di opinioni.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – I guadagni arriveranno con gli investimenti, potreste fare qualche bell’incontro e fare shopping come vorrete. Questa giornata sarà fra le più fortunate del mese. Probabilmente le occasioni di annoiarvi saranno molto poche, anzi, quasi nulle.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Avrete un atteggiamento molto schivo e vuoto nei confronti del partner, forse a causa di una situazione che vorreste cambiare e che potrebbe decretare anche una separazione. Ora come ora sarete voi i migliori consiglieri di voi stessi.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Le cose stanno andando più che bene in amore, ma questo potrebbe creare un atteggiamento molto distratto da parte vostra. Secondo l’oroscopo concentrarvi di più potrebbe essere di aiuto alle mansioni che vi state dedicando in questo momento.

Oroscopo di questa giornata per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Essere troppo impulsivi in questo momento potrebbe portarvi qualche grana sia sul lavoro, che nel contesto privato. Avere pazienza in questo momento potrebbe rappresentare una delle vostre più spiccate virtù e capacità.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Secondo l’oroscopo sarete dei veri vincitori sullo scenario professionale. La carica energetica che avrete in questo momento potrebbe rivaleggiare con quella che è stata già dimostrata in precedenza. Continuate così, state andando alla grande.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Il vostro bisogno di evadere si farà sentire più forte che mai, ma allo stesso tempo ci saranno impegni inderogabili che al momento vi costringeranno al lavoro. In serata potrete tirare un sospiro di sollievo grazie alla compagnia di cui vi circonderete.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Non sarà un caso se vi sentirete pimpanti e freschi già di prima mattina. Fare attività fisica al momento potrebbe essere il vostro primo pensiero, mentre prendervi cura di voi stessi in generale vi aiuterà a sentirvi bene anche con le persone che vi circondano.

