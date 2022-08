Francesca Chillemi, è successo qualcosa | “Mi sento rotta dentro”: un evento l’ha sconvolta

La popolare attrice, che vestirà i panni di Viola in “Viola come il Mare”, ha rivelato dei dettagli difficili del proprio passato. Ha sofferto

Miss Italia e attrice affermata, Francesca Chillemi nel corso della sua vita ha interpretato diversi personaggi. Quello che sicuramente è più restato nel cuore di tutti è quello di Azzurra Leonardi in Che Dio ci Aiuti, a fianco di Elena Sofia Ricci. Qui, interpreta una ragazza molto modaiola e al passo coi tempi che, a causa di alcuni problemi famigliari, si trova a dover vivere in convento con le suore.

Oggi compagna di Stefano Rosso della Diesel e mamma di Rania, Francesca Chillemi è pronta a ritornare sul piccolo schermo con Can Yaman in “Viola come il Mare”. Ne suo passato, però, si celano anche momenti dolorosi e difficili, che l’hanno destabilizzata.

Francesca Chillemi rivela le sue difficoltà

Francesca Chillemi sta quindi per sbarcare di nuovo sul piccolo schermo con la nuova fiction, “Viola come il mare”. Molti telespettatori, però, l’hanno conosciuta e amata soprattutto come Azzurra Leonardi di Che Dio ci Aiuti, serie tv che sta per tornare con la nuova stagione. Qui, Azzurra proseguirà il suo percorso per diventare suora e sostituirà piano piano Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, che desidera uscire dalla serie.

“Doveva succedere qualcosa di nuovo al personaggio, se no cosa raccontavamo? Ci sta nel suo percorso, anche per quello che ha passato come donna” ha raccontato in un’intervista a Sorrisi, parlando proprio del suo personaggio. Vestirsi da suora è stato per lei molto strano, ma anche comodo: era la prima volta che su un set non doveva cambiarsi continuamente d’abito. Francesca Chillemi, infatti, nella vita è compagna di Stefano e mamma di Rania, con cui condivide la vita.

Durante il lockdown per il Covid-19, però, ha vissuto momenti di difficoltà. Il dover rimanere lontana dalle persone che amava e il dover continuare a lavorare pur mantenendo delle regole come le mascherine e il distanziamento fisico è stato molto difficile da reggere. “Mi sento “rotta”. Qualcosa dentro di me è mutato, non so se in meglio o in peggio, non so se ho meno o più pazienza ma qualcosa è successo, anche se è ancora presto per dirlo” rivela di sé, parlando proprio di quest’ultimo anno. Francesca, però, vuole provare a uscire da questi sentimenti negativi e a tornare ad essere la positiva e allegra attrice amata da tutti.

The post Francesca Chillemi, è successo qualcosa | “Mi sento rotta dentro”: un evento l’ha sconvolta appeared first on Ck12 Giornale.