Ferrari, Lapo Elkann sbrana Binotto: un feroce “raptus” in pubblico | Guarda

Il patatrac strategico della Ferrari al giro 40 del GP d’Ungheria (le dure senza prestazione inserite alla F1-75 Charles Leclerc nella seconda metà di gara) ha sconcertato tutti i tifosi della Rossa. In particolare uno dei più eccellenti e illustri, ovvero Lapo Elkann, fratello del presidente e proprietario di casa del Cavallino Rampante e scuderia, John Elkann.

Al termine del GP d’Ungheria, infatti, il rampollo di casa Agnelli ha sfogato tutta la sua rabbia per la prestazione incolore delle Rosse con un eloquente tweet. In particolare nessuna parola, ma solo un emoji arrabbiata per far capire tutto il suo disappunto dopo quanto avvenuto nel GP magiaro.

I tifosi rispondono a Elkann

Il tweet senza parole di Lapo Elkann è stato però preso subito d’assalto da tantissimi tifosi della Ferrari che, delusi e amareggiati per l’ennesimo errore strategico del muretto (come avvenuto già a Montecarlo e a Silverstone in questa stagione), gli hanno chiesto la testa di quelli che, a loro dire, sono i responsabili di questa frustrante debacle. Tantissimi infatti sono i commenti al tweet, alcuni con toni poco civili, in cui si chiede alla famiglia Elkann di mandare via anche Mattia Binotto e il responsabile delle strategie della scuderia, Inaki Rueda.

“Lapo per favore fai qualcosa”, “Credo che a fine stagione occorre una riflessione sulla figura di Rueda ,non solo su Binotto”, “Il licenziamento di Rueda e Binotto dalla Ferrari sarebbe la vittoria della stagione”, “Licenziate tutto il muretto … c’è un’incompetenza mai vista”. Insomma, c’è n’è a non finire.