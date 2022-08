“È stata un’ingiustizia!”: Elisa Isoardi svela il retroscena, le hanno fatto del male

La conduttrice Elisa Isoardi fa luce sul su quanto accaduto dopo “L’Isola dei Famosi”: ci è rimasta malissimo.

Anche le conduttrici più frizzanti e coriacee devono talvolta fronteggiare momenti di difficoltà, sia pertinenti alla carriera televisiva, che alla vita privata. E no, non ci riferiamo alla chiacchierata rottura con il leader della Lega Matteo Salvini, o quella più recente con l’imprenditore Alessandro Di Paolo. Elisa Isoardi ha ben altri crucci per la testa.

La conduttrice de “La Prova del Cuoco” latita dal palinsesto RAI dal 2020, se si esclude la partecipazione a “Ballando con le Stelle” nelle vesti di concorrente. Il programma culinario, almeno secondo Stefano Coletta, aveva chiuso in battenti anticipatamente a causa dei bassi ascolti, e anche la permanenza nel talent avevo subito una brusca battuta di arresto. La showgirl aveva infatti annunciato il proprio ritiro a causa di una dolorosa distorsione alla caviglia. Da allora, Elisa Isoardi è letteralmente scomparsa dalla pubblica emittente, decidendo perciò di affidarsi al piano B…

Elisa Isoardi lo confessa a chiare lettere: “L’ho vissuto male!”

La shoowgirl ed ex modella ha quindi scelto di dare uno scossone alla propria carriera, partecipando al format “L’Isola dei Famosi” targato Mediaset. La sua straordinaria esperienza in Honduras ha tratteggiato i contorni di una donna forte, risoluta e determinata, configurandola come leader naturale del gruppo di naufraghi.

Purtroppo, anche in questo caso la sfortuna ha avuto la meglio. Un tizzone ardente le è volato nell’occhio, compromettendo la sua presenza nel reality. Rientrata anticipatamente in Italia, Elisa Isoardi è stata accolta dall’affetto dei fan presenti in studio e nei social, ma la sua ospitata si è rivelata, de-facto, una sorta di canto del cigno. Durante le due successive stagioni televisive, la showgirl è stata sistematicamente snobbata dai vertici di Viale Mazzini, piombando così nell’oblio. Al settimanale “Diva e Donna” ha rivelato tutta la sua amarezza: “Questo mio allontanamento non l’ho vissuto bene…Ho pensato fosse una cosa ingiusta…“.

L’esilio le ha comunque permesso di prendersi una pausa dal piccolo schermo, e di riordinare le sue priorità. “Ho iniziato a ragionare e a capire meglio cosa mi piace e cosa no… Probabilmente sono entrata nel tempo della maturità…“. Alla luce di queste sue dichiarazioni, rileviamo che nelle ultime settimane la buona sorte sembra arriderle: sarebbe infatti reduce da un colloquio di lavoro con Antonio Di Bella, responsabile del DayTime di RAI. La conduttrice piemontese potrebbe con ogni evenienza tornare in auge a partire dal prossimo autunno, con un programma inserito nella fascia mattutina di programmazione. Noi restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali e, nel frattempo, le auguriamo un enorme in bocca al lupo!

The post “È stata un’ingiustizia!”: Elisa Isoardi svela il retroscena, le hanno fatto del male appeared first on Ck12 Giornale.