Clarissa Selassié, errore imperdonabile | Glielo dicono in faccia: “Insopportabile!”

La più piccola delle sorelle è stata ricoperta di critiche a causa di un suo comportamento che non è piaciuto per niente. Problemi per Clarissa Selassié

La partecipazione al GF VIP le ha sicuramente permesso di farsi conoscere dal grande pubblico. Clarissa Selassié, infatti, è entrata nella casa più spiata d’Italia con le sorella Jessica e Lucrezia e, con loro, è stata sicuramente un’assoluta protagonista nonostante l’uscita prematura.

Nelle ultime ore, però, nei suoi confronti si è alzato un vero e proprio polverone di critiche a causa di alcune scelte, che non sono per niente piaciute. Le parole sono pesantissime, interviene a difenderla anche la sorella.

Clarissa Selassié, scelta contestatissima

Dopo il GF VIP, qualsiasi concorrente cerca di trovare la propria strada nel mondo dello spettacolo e della televisione. Spesso, infatti, al reality partecipano persone che stanno faticando a mantenere solida la propria carriera, o personaggi che stanno cercando di trovare il proprio posto nel mondo. In questa seconda categoria rientrano le tre sorelle Selassié, che dentro al GF VIP han mostrato le proprie doti artistiche e il proprio carattere duro e combattivo.

Una volta uscite dalla casa più spiata d’Italia, le sorelle Selassié hanno iniziato a prender parte a diversi progetti, sia di influencer marketing che televisivi. Nelle ultime ore, però, sulla più piccola si è alzato un vero e proprio polverone. Sembra infatti che Clarissa Selassié abbia deciso di prendersi una pausa dai social network, non si sa se per le vacanze estive o se per altri motivi. I fan hanno commentato in modo molto duro questa decisione:

Clarissa finalmente in pausa dai social ….da mo’ che dovevi fare pausa sore’ #jeru — Butterfly (@Butterf08846431) July 30, 2022

A difendere la sorellina è arrivata Jessica Selassié, che prontamente ha risposto: “Vedrete i contenuti che lancerà my sister! È solamente piccola non è che non ha contenuti. Grazie“. Secondo i fan, però, Clarissa ha postato sempre cose insignificanti, basando i suoi contenuti soprattutto sulla ship tra sua sorella Jessica e Barù, vicenda la cui veridicità è crollata ben presto.

Non lo metto in dubbio.intanto per mesi è stata insopportabile — Butterfly (@Butterf08846431) July 30, 2022

Insomma, sembra che il GF VIP per Clarissa non sia stato questa travolgente rampa di lancio per la propria carriera. Chissà che, con il corso del tempo, la Selassié possa trovare la propria strada e convincere di più il proprio pubblico: non ci resta che aspettare e vedere cosa succederà.

