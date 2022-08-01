Косово-решило-отложить-ограничение-въезда-с-сербскими-номерами

Власти самопровозглашенной республики Косово после призыва США отложили на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами, вызвавший напряжение в крае, который должен был вступить в силу 1 августа.”Правительство республики Косово острейшим образом осуждает сегодняшнюю блокаду трасс на севере Косово и стрельбу местных вооруженных людей по полиции… Премьер (Альбин) Курти вместе с президентом (Вьосой) Османи и заместителем премьера… провели встречи с американскими и европейскими международными представителями. Правительство Косово взяло обязательство с понедельника 1 августа 2022 года отложить проведение решения… до 1 сентября 2022 года, когда будут убраны баррикады и восстановлена свобода передвижения на севере Косово. Благодарим международных партнеров, особенно посла США Джеффри Ховени за их приверженность и вклад”, — говорится в сообщении косовского “кабмина”.