Seconde nozze per Enrico Brignano | Perché Bianca, la prima moglie, è sparita?

Il comico amatissimo si è sposato con la mamma dei suoi figli, Flora Canto. Nel passato di Enrico Brignano c’è però anche un’ex moglie: ecco chi è

Nato a Roma da un padre di origini siciliane, Enrico Brignano ha scoperto la passione per il teatro fin da subito, frequentando l’accademia per giovani comici di Gigi Proietti. Oggi è un comico e attore amatissimo dal pubblico, nonché un padre premuroso e un marito molto amato.

Proprio sabato 30 luglio, infatti, si è sposato con Flora Canto, sua compagna e madre dei suoi figli Martina e Niccolò. Nel suo passato, però, c’è anche un matrimonio finito male: ecco chi era sua moglie e come mai è sparita nel nulla.

Enrico Brignano: un matrimonio fallito alle spalle

Una delle sue prime partecipazioni televisive è del 1992, quando partecipa a Scherzi a Parte con Teo Teocoli e Gene Gnocchi. Dal 1998 al 2000 fa parte poi del cast della fortunatissima serie tv “Un medico in famiglia”, che gli offre una grande visibilità. Nel 1999 vive il suo primo spettacolo tutto suo, “Io per voi un libro aperto” da Ostia Antica e trasmesso in diretta su Canale5. Da quel momento inizia l’ascesa nel mondo dello spettacolo e, progressivamente, abbandona la carriera cinematografica per quella teatrale, che fin da subito è la sua vera e unica passione.

Nel 2008, Enrico Brignano si è sposato con la ballerina professionista Bianca Pazzaglia, con la quale però il matrimonio naufraga nel 2013. I due non hanno avuto figli e, come ha raccontato lo stesso Brignano al Maurizio Costanzo Show, “Tra me e lei le cose non sono andate bene. Prima credevo che uno potesse compiere le vendette in casa, oggi penso che servano affinità, interesse, innamoramento quotidiano”. Dopo la separazione tra Bianca Pazzaglia ed Enrico Brignano, però, di lei non si è saputo più niente.

La ballerina è infatti estremamente riservata e, probabilmente, dopo la fine del matrimonio è tornata a fare il proprio lavoro. In televisione ha lavorato al Panariello Show e al Festivalbar e, nel 2015, ha anche fondato Just Barre, una piattaforma di allenamento e corsi sportivi. Oggi Enrico Brignano si è rifatto una vita con Flora Canto, con la quale si è sposato sabato 30 luglio 2022 presso l’hotel Posta Vecchia di Palo Laziale, a Ladispoli, dopo otto anni di fidanzamento. Testimone di Flora Canto è stata Tosca d’Aquino e gli invitati erano circa 150.

The post Seconde nozze per Enrico Brignano | Perché Bianca, la prima moglie, è sparita? appeared first on Ck12 Giornale.