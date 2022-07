Oroscopo Paolo Fox del 1 agosto: inizio settimana al top. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Avrai molto movimento e stress al lavoro, prendilo con filosofia. Metti un po’ d’ordine nelle tue carte, sei un po’ senza volere niente. Se risparmi un po’ ora, puoi permetterti un acquisto molto migliore in seguito. Non giocare con l’amore, non far passare più tempo, se hai qualcosa da chiarire sentimentalmente. Fai attenzione ai commenti che fai davanti alla famiglia, non esagerare. Verrai avvicinato da un vecchio amico che vuole recuperare i legami che ti univano. Sei troppo nervoso e irrequieto, devi calmarti, usare qualche rimedio. Dovrai imporre dei cambiamenti nella tua vita, se vedi che qualcosa ti sta danneggiando, ma pensi di stare bene, a parte qualche lieve fastidio muscolare. Sarai in ottima salute.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Al lavoro devi andare piano piano, non essere così sopraffatto e farai meglio. Fai attenzione a ciò che dici davanti ai tuoi capi, misura le tue parole. In amore metterai da parte la timidezza nelle relazioni sentimentali, senti con la conquista da parte tua. Il tuo partner ti sta rendendo le cose difficili, cerca di parlare di più. Avrai uno spirito irrequieto e avventuroso questo giorno, scoprirai qualcosa di nuovo. Se puoi uscire un po’ in campagna e prendere una boccata d’aria fresca, ti sentirai benissimo. Sei in buona salute e potresti fare progetti interessanti per te stesso. Ti sentirai in armonia, felice e bene, dopo pochi istanti bassi. Sei nervoso e non dovresti lasciare che ciò influisca sulla tua salute, rilassati un po’.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Non è il momento giusto per concludere affari, rimandare le scartoffie se puoi. Al momento dovrai aspettare per risolvere quel problema, abbi pazienza. La tua iniziativa di lavoro ti farà guadagnare congratulazioni al lavoro, non inibirla. Presta attenzione al tuo intuito e segui il tuo primo impulso, che avrà successo. Se vuoi fare bene in amore, non essere così esigente, pensaci. Ci sono alcune tensioni tra te e il tuo partner, cerca di dare loro un po’ di spazio di manovra. Fai attenzione a cosa mangi fuori casa, altrimenti stai bene. Professionalmente, sarai un po’ sopraffatto, perché non avrai tempo per nient’altro. Fisicamente non sei al meglio, devi prenderti più cura di te stesso. Con la tua buona salute, avrai pace e tranquillità nella tua vita, qualcosa che ti è mancato.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Non lasciare nulla in sospeso sul lavoro, perché in seguito può avere conseguenze. Nell’area professionale, gli sforzi che hai fatto saranno debitamente valutati. Metti i tuoi compiti in ordine di priorità e presto sarai libero dallo stress. Oggi puoi fare cose molto produttive, non appena ti metti in testa. Usa il tuo tempo e la tua energia per sbarazzarti di quel problema e lo otterrai. Stai attraversando un momento perfetto per firmare documenti importanti. Innamorato, non dare false speranze a quella persona che sai essere interessata a te. Tutto ciò che ha a che fare con i cambiamenti nella tua vita sarà benefico. Sarebbe bene per te avere più contatto con la natura, ti riempirà di energia e la tua salute lo apprezzerà. Non scoraggiarti se hai avuto un problema, sarai in grado di risolverlo molto presto.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oroscopo di oggi: oggi dovrai sperimentare alcune tensioni, a causa di problemi irrisolti all’interno della famiglia. Non lasciarti scoraggiare. Amore: la sfiducia emergerà oggi nella coppia. Le incomprensioni li porteranno a fare supposizioni sbagliate. Attento. Ricchezza: non sempre si riesce al primo tentativo. Assimila il fallimento e usalo a tuo favore per andare avanti. Benessere: evita di fare domande a cui sai che non ci sono risposte. Devi imparare ad accettare il tuo destino e fare del tuo meglio per cercare di andare avanti.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oroscopo di oggi: durante la giornata tenderai a fidarti di più delle persone sbagliate. Non lasciarti ingannare dalle prime impressioni. Amore: troverai amore e supporto incondizionati nel tuo partner. Sentirai che la tua vita ha senso solo con lei. Ricchezza: inizierai la settimana con ottime prospettive quando si tratta di lavoro. Non lasciare che la pigrizia offuschi le tue possibilità. Benessere: è importante capire che la nostra visione della realtà potrebbe non essere condivisa da tutte le persone che ci circondano. Impara ad essere tollerante.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi potresti avere problemi legati alle relazioni emotive e affettive: cerca di riconciliarti. Dedichi troppo tempo alla vita professionale e trascuri gli affetti, quindi sarebbe una buona idea per te analizzare a fondo ciò che vuoi, sia nella tua vita familiare che con il tuo partner.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi potresti avere alcuni conflitti emotivi e con il tuo partner; È tempo di prestare attenzione a questo settore della vita. In generale, la tua sessualità sarà alta, quindi potresti invitare il tuo partner a mangiare fuori o preparare un pasto che ti piace; in breve, si tratta di preparare un ambiente adeguato all’amore.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Evita i giochi d’azzardo, in questo momento perderesti solo denaro. Hai bisogno di un po’ più di organizzazione per raggiungere i tuoi obiettivi sul lavoro. Dovresti investire dei soldi per rinnovare il tuo guardaroba e cambiare la tua immagine. La tua migliore compatibilità sarà con le persone Gemelli e Sagittario. Per quanto riguarda l’amore, avrai notizie dirette di qualcuno per te molto speciale e sarà favorevole. Avrai l’opportunità di incontrare nuove persone e divertirti questo giorno. Ti senti energico e in ottima salute in questo momento. Le stelle sono ben configurate a tuo favore, ti sentirai benissimo. Trova un momento di calma e tranquillità per rilassarti a tuo agio, ti tornerà utile. Prendi la vita con calma, potresti aver bisogno di isolarti un po’ per stare bene.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Riceverai notizie inaspettate sulla tua economia che illumineranno la tua giornata. Il tuo lavoro ti sembra di routine e privo di fantasia, dovresti prendertela con calma. Incomprensioni e discussioni stanno arrivando, ma sei in tempo per evitarlo. Ti sentirai particolarmente legato a una persona della tua famiglia che ti sosterrà. Non stai bene in amore, non stai facendo progressi nelle tue relazioni per un eccesso di prudenza, che puoi evitare. Ti avvicinerai a qualcuno della tua famiglia che ne ha bisogno e ti sentirai bene. È un buon momento per prendere l’iniziativa in questioni sentimentali. Stai finendo il tempo per fare ciò che avevi pianificato, riorganizzarti. Per la tua salute, la musica ti farà molto bene se ti senti teso, ti aiuterà a rilassarti.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Approfitta di questo buon momento economico per mantenere sani i tuoi conti. Pensa a ciò di cui hai veramente bisogno, un momento prima di andare a fare shopping. Se sei senza un partner, oggi finirai per guardare qualcuno. Ti divertirai molto con le persone dei segni dei Pesci o della Bilancia. Innamorato, ti godrai il tuo tempo libero se lo trascorrerai in compagnia della tua famiglia o del tuo partner. Avrai un incontro sorprendente con qualcuno che ti darà grande gioia. Dimentica le vecchie abitudini e passa a un nuovo modo di vivere più sano. La vita all’aria aperta ti farà stare bene, devi ossigenarti un po’. Devi cercare di dormire un po’ di più, così lo stress passerà un po’. Per la tua salute, prenditi cura del tuo stomaco, guarda cosa mangi, perché hai qualcosa di delicato.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Al lavoro troverai la soluzione a un problema che avevi tanto tempo fa. Avrai problemi a causa di un ritardo nel pagamento, ma è temporaneo. Nella professione, dovrai essere abbastanza veloce quando prendi decisioni. Innamorato, puoi trascorrere momenti molto piacevoli con il tuo partner, sarai felice in questo giorno. Avrai la possibilità di vivere un momento indimenticabile in questo giorno. Starai molto meglio con la famiglia e con il tuo partner, ci sarà armonia. Devi organizzare meglio la tua agenda, il disordine può crearti problemi. Ballare sarà un esercizio perfetto per te oggi, il movimento ti farà bene. Ti senti in buona salute, con energia e voglia di lavorare e fare cose.

