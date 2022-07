Oroscopo di lunedì 1 agosto: inizio settimana strepitoso. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni della giornata di domani: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Oroscopo di questa giornata per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Questo lunedì di Sant’ Alfonso Maria de’ Liguori nel tuo tempo libero potrai dedicarti alle tue attività favorite. Un consiglio: non cedere troppo alla pigrizia! In amore è pronto un cambiamento radicale: tenevi forte e aspettate con fiducia il momento a voi favorevole. In arrivo un messaggio inaspettato: potrebbe essere una gioia, ma ponderate bene la risposta e non siate precipitosi. Non guardatevi sempre indietro: piuttosto cercate di prendere le iniziative giuste per smuovervi da alcune forme di apatia in cui siete ricadute. L’amore è ancora avvolto nella nebbia in questo periodo. Le buone notizie tardano ad arrivare. Portate pazienza perchè i problemi si risolveranno con il tempo.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Se state cercando di capire le ragioni di un vostro fallimento in amore in questo lunedì di Sant’ Alfonso Maria de’ Liguori sappiate che, con tutta probabilità, non esiste una ragione valida e seria: passate oltre e guardate avanti con speranza. Anche i single incalliti oggi troveranno un pò di sole. In amore, è consigliata la frequentazione di un ambiente nuovo se ancora non hai l’altra metà. Bene se hai un’unione di fatto. C’è una persona invidiosa che sta facendo di tutto per rovinarvi un progetto: provate a evitare con lei ogni confidenza e vedrete che presto il vostro progetto sarà avviato felicemente. La grinta va limitata quando si tratta di cedere posizioni in vista di un futuro migliore.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – In questo lunedì di Sant’ Alfonso Maria de’ Liguori potrai discutere alcuni problemi importanti con i tuoi parenti. Cerca di essere amorevole e gentile nelle tue conversazioni. Se non riesci a gestire alcuna situazione, lasciala per il momento anziché esagerare. Partecipa alle riunioni di sera se vuoi alleggerire il tuo umore. Concentrarsi su questioni di fede e spiritualità sarà di tuo beneficio. Troverai difficile dedicare tutto il tempo che vorresti al tuo partner a causa della pressione creata da un numero di fattori esterni. Gli impegni professionali possono consumare la maggior parte del tempo ora. Assicurati di comunicare i tuoi sentimenti al partner e lo troverai più comprensivo di quanto pensassi.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Fate economia su tutto in questo lunedì di Sant’ Alfonso Maria de’ Liguori, risparmiate quanto potete e non datevi pensiero se qualcuno vi accuserà di essere eccessivamente taccagno. In fondo ognuno risolve i problemi a modo suo. Potrai decidere di sposarti. Bene battesimi, comunioni, matrimoni. Alta energia! La giornata potrebbe essere davvero speciale per molti. Le lungaggini burocratiche potrebbero bloccare un vostro piccolo progetto. Se siete alla ricerca di un occupazione sappiate che, per i nati di lunedì, ci saranno le occasioni giuste e finalmente arriva la schiarita dopo tante nubi. Oggi i nati di lunedì potrebbero avere una proposta o di convivenza o di matrimonio. Non fate voli pindarici.

Le stelle di questa giornata per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – C’è una forte possibilità che tu possa incontrare qualcuno del tuo passato questo lunedì di Sant’ Alfonso Maria de’ Liguori e quella persona giocherà un ruolo importante nel tuo futuro. Siate pronti ad offrire e accettare aiuto senza prenotazione in quanto ciò può aprire per voi una strada completamente nuova ed eccitante. Il cambiamento nel tuo caso può essere solo gratificante ora. Nessuno è perfetto. Se il mondo sembra in pace, non vi è alcuna logica per provare una nuova porta quando si è contesi del primo. Non c’è fine ai desideri. Ma capisci che se solo tu sei stabile nella tua relazione, sarai in grado di canalizzare energia per un domani migliore. Non ferire gli altri. Pratica la meditazione.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Giorno favorevole questo lunedì di Sant’ Alfonso Maria de’ Liguori, anche in amore. Ideale per chiedere favori , qualche prestito. I nati di giovedì potranno avere qualche dichiarazione d’amore inaspettata. Oggi tutti sembrano avercela con voi: non attraversate certo un periodo al massimo, tuttavia non fissatevi su cose inesistenti. Pensate piuttosto a concentrarvi su quello che state facendo. Abbandonate le strade del passato: cercate di guardare avanti e mettete in conto anche un drastico cambio di rotta se dovesse servire. Fare ordine nella vostra vita è diventato quasi un obbligo per voi. Oggi tentate moderatamente la fortuna: senza lasciarvi prendere la mano ma spendete qualcosa per tentare.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Giornata ottima questo lunedì di Sant’ Alfonso Maria de’ Liguori, sotto tutti gli aspetti. Eccellente forma fisica. Farai degli incontri importanti e divertenti. Buona la salute e ottimo umore. In tutto ciò che fate oggi siate particolarmente prudenti : sia che guidiate, sia che passeggiate, sia nel divertimento siate attenti ed equilibrati. L’imprudenza bussa forte alle vostre porte e non è il caso di aprirle. Ripenserete a una persona del vostro passato: state tranquilli non era la persona giusta per voi. Non avete perso niente. Piuttosto concentratevi su un nuovo prossimo incontro e … cercate di non parlare sempre di quella persona! Giorni fecondi di opportunità in amore a partire da oggi e almeno per tre giorni : chi intende coltivare una conoscenza fatta da poco questo è il momento giusto per farlo.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Questo lunedì di Sant’ Alfonso Maria de’ Liguori inizierà con una nota positiva. Le stelle sono allineate a tuo favore, specialmente durante il primo semestre. Prova a pianificare le tue attività ufficiali prima di mezzogiorno, quando avrai maggiori possibilità di successo. È meglio mantenere la serata libera o dedicarsi a leggere attività rilassanti. Qualcuno inaspettato potrebbe venire a trovarti oggi. Non andare a bussare alle porte quando si tratta di relazione. Ricorda, qualcuno è sicuramente fatto per te. Quando arriverà il momento maturo, l’universo si svolgerà automaticamente per presentare quel prezioso dono a te. Lascia che il tuo amore ti trovi. Fino ad allora, divertiti con i tuoi amici e colleghi. Non dovresti perdere la speranza!

Oroscopo di questa giornata per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Questo lunedì di Sant’ Alfonso Maria de’ Liguori vedrai un sacco di caos e confusione. Ma è solo la apparenza. Mentre la nuvola si abbassa, vedrai il motivo. C’è così tanto da offrirti che inizialmente ti è apparso disordinato. Prenditi il tuo tempo e segui le tendenze. Vedrai un’enorme prospettiva. Il cambiamento è inevitabile e ha la capacità di dipingere il tuo futuro luminoso. Nessuno ha il permesso di farti sentire giù. È un momento difficile. Se il tuo amore fa male, non è mai stato pensato per essere tuo. È tempo di andare avanti. Non vi è alcun obbligo sociale di rimanere attaccati a qualcosa che non gelifica con le tue energie. Con le energie che si scontrano, bisogna fare marcia indietro. Potresti trovare l’amore.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Datevi una regolata in questo lunedì di Sant’ Alfonso Maria de’ Liguori e cercate di calmarvi: i nati di martedì saranno particolarmente agitati ma non ne hanno motivo. La pace attraverserà il vostro rapporto d’amore: solo i single , purtroppo, non vedranno ancora la luce del sole in questo giorno. L’amore oggi potrebbe sorridervi: ma non cercatelo dalla parte sbagliata. Abbiate cura di essere sempre voi stessi, è una buona norma di successo. Oggi è probabile che riceviate qualche proposta che vi lascerà perplessi e, in qualche caso, interdetti. Tutto sommato avete un po di colpa: forse siete stati fraintesi o perlomeno non avete messo talvolta la chiarezza necessaria.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Bene, questo lunedì di Sant’ Alfonso Maria de’ Liguori sarà un giorno fortunato per te. Prendi te stesso e gli altri di sorpresa dalle tue capacità di risolvere i problemi. Lascerai impressionati i tuoi compagni di ufficio. La tua fiducia sarà alta e ti potrebbe essere offerto un nuovo progetto. Sentiti felice e festeggia con i tuoi cari. Un amico potrebbe visitarti oggi. Si può godere di una giornata piena di divertimento. Hai bisogno di togliersi gli occhiali color rosa quando esamini la tua relazione attuale e prendi il necessario passo drastico. Non trascinare una relazione solo perché è destinata a essere La causa della pressione sociale. Esamina se ti sta rendendo felice, e se non lo fa, questo è il momento giusto per scaricarlo.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – In questo lunedì di Sant’ Alfonso Maria de’ Liguori la attività risente del vostro umore. Se siete nati di lunedì e di sabato, sappiate che dovrete fare un particolare esercizio di pazienza. Non scoraggiarti. Non è il momento di gettare la spugna. Vai avanti a testa alta e ce la farai. Se state pensando di fare un acquisto cercate di rinviarlo: in questo momento sarà bene dare un occhio al portafogli e moderare le spese. Amore e amicizia oggi vi sorridono: approfittatene e rendetevi disponibili ed aperti a qualunque tipo di serata. Oggi gli amici potrebbero concedervi momenti di gioia e di buona compagnia. Cercate di restare con loro il più possibile. Non mettetevi nulla in testa che non vi sia stato detto chiaramente.

