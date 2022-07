Oroscopo Branko del 1 agosto: lunedì di amore e relax. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi sarà una giornata in cui potrai organizzare le tue iniziative con tanto spirito ed energia. Puoi risolvere i tuoi problemi scaduti e in sospeso. E avrai fortuna nelle relazioni sentimentali, grazie alla tua gentilezza. SENTIMENTI: Sarà un giorno per essere una persona generosa e gentile. gli altri ti percepiranno come qualcuno con molto fascino e grazia. AZIONE: È un giorno per goderti le tue nuove idee e la felicità di condividerle con i tuoi cari. FORTUNE: È un giorno in cui le tue relazioni sentimentali saranno equilibrate e armoniose. è importante risolvere gli affari incompiuti del passato.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi sarà un giorno per sentirti a tuo agio con ciò che hai ottenuto nella vita ed è tempo di fare un bilancio. La tua fortuna ora è più armoniosa e le tue iniziative finanziarie sono più costruttive. SENTIMENTI: Sarà un giorno in cui potrai dare il tuo amore a piene mani in modo molto gentile e generoso. AZIONE: È un momento adatto per approfittare del momento e mantenere la fiducia e la vicinanza con la famiglia. FORTUNE: È un giorno in cui i tuoi progetti possono andare avanti finché risolvi un problema che ti sta bloccando.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – È un giorno in cui usare la tua grande capacità di raggiungere gli altri in riunioni e riunioni, grazie alle tue capacità di persone. Riuscirai a stabilizzare alcune situazioni sentimentali con calma e in modo equilibrato. SENTIMENTI: È un giorno per gettare le basi sia nel luogo che nella vita personale in modo calmo e gentile. AZIONE: È una giornata in cui è importante mettere in pratica le tue idee e sfruttare le tue migliori capacità. FORTUNA: È un giorno in cui i tuoi obiettivi sono utili, purché tu pianifichi rigorosamente le tue basi materiali.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi è un giorno in cui mettere la massima energia e l’accento su come utilizzare i profitti attraverso idee originali e grandiose. Incontrerai nuove persone che saranno molto importanti nella tua vita. SENTIMENTI: Oggi sentirai che il tuo grande ingegno ti aiuterà a sentirti più vicino alle persone con cui vivi. AZIONE: È un giorno in cui devi tenere d’occhio la migliore proiezione personale che puoi fare nella tua vita. FORTUNE: Sarà una giornata in cui i tuoi ideali di progetti e viaggi potranno essere positivi se segui le tue intuizioni.

Le stelle di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi avrai una grande capacità vitale e dedizione nei tuoi affari professionali. Devi coinvolgere le persone che ami di più in loro ed essere condiscendente con le distribuzioni in modo che siano eque. SENTIMENTI: È il momento di gettare le basi economiche con le persone care che vivono con te. AZIONE: Questo è il momento in cui è importante che la tua vitalità e ottimismo ti aiutino nei tuoi nuovi sforzi. FORTUNE: È il momento di goderti le abilità innate che hai e il modo per lasciarti alle spalle il passato che non ti interessa più. È facile presumere che gli altri comprendano la profondità delle nostre emozioni o la forza delle nostre passioni. Ma se vogliamo che le nostre relazioni funzionino al meglio, dobbiamo esprimere ciò che abbiamo nel cuore. Questo mese, nel momento in cui la superluna (di fronte al tuo segno) coincide con Venere (che entrerà in Leone), il cosmo ti incoraggerà a condividere i tuoi sentimenti con coraggio. Troverai supporto da fonti che non ti aspetti e questo ti renderà più facile mostrare il tuo lato vulnerabile. Rivelare la tua sensibilità è fondamentale per soddisfare i tuoi bisogni emotivi.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – È un momento molto opportuno per risolvere rapidamente molti problemi che sono stati lasciati fuori dai guai lungo il percorso. Darai tanto affetto alle persone che ami e potrai organizzare nuove associazioni con gli amici. SENTIMENTI: Oggi è un giorno per prendere slancio e rilassare la situazione familiare nel miglior modo possibile. AZIONE: Noterai che è un giorno molto speciale per percepire qual è il modo migliore per creare un buon ambiente intorno a te. FORTUNE: Devi divertirti a incontrare persone che la pensano allo stesso modo e la gioia di condividere conversazioni piacevoli. Cosa vuoi ottenere? I fini che persegui giustificano i mezzi? Man mano che agosto avanza e il tuo sovrano Mercurio entra nel tuo segno, le tue abilità miglioreranno e la tua concentrazione aumenterà. Sentirai più passione e motivazione. Puoi usare questa energia extra e fare sforzi colossali per intraprendere il lavoro necessario per raggiungere i tuoi obiettivi. Poiché anche Marte è in una nuova casa, concentrati sulle questioni che trasformeranno la tua vita. Con l’avvicinarsi del tuo compleanno, i risultati dei tuoi sforzi ti porteranno regali di cui vale davvero la pena entusiasmarsi.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi è un giorno per goderti i tuoi nuovi piani e risolvere problemi in sospeso di natura sentimentale. Sarai in grado di aiutare qualcuno che ha bisogno del tuo supporto emotivo. SENTIMENTI: È il momento di risolvere alcuni problemi del passato che sono ancora nel tuo presente. È importante sbarazzarsi di loro. AZIONE: Oggi è una giornata in cui puoi goderti i tuoi nuovi progetti e la fortuna di poterli realizzare. FORTUNE: È una giornata in cui il tuo benessere fisico ed emotivo è in condizioni ottimali. Molte volte il successo è una questione di piccoli margini. Nello sport, dove pochi centimetri o millisecondi fanno la differenza tra vincere e perdere, l’atteggiamento dell’atleta può cambiare tutto. Anche se questo mese la vita non ti richiederà di saltare gli ostacoli, avere fiducia nelle tue capacità porterà al successo. Poiché Venere, il tuo sovrano, formerà un promettente legame con Marte e Urano, avrai una quantità extra di coraggio e motivazione. Impegnandoti in ciò che sai essere giusto, è molto probabile che agosto sia un mese memorabile pieno di scoperte per te.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi è un giorno adatto per utilizzare la tua grande vitalità in nuovi obiettivi. Dovrai usare i tuoi studi e le tue conoscenze per dare una svolta alla tua vita in modo che tu e i tuoi cari siate felici. SENTIMENTI: Dovresti approfittare del grande affetto che le persone che ti amano di più provano per te. AZIONE: È un giorno in cui la tua vita sociale aumenterà e le nuove persone che entreranno nella tua vita saranno molto favorevoli. FORTUNE: È un giorno per godere delle persone care con cui vuoi parlare e scambiare progetti. Mentre Marte, il tuo ex pianeta dominante, esce dal segno opposto al tuo questo mese, le dinamiche delle tue relazioni cambieranno mentre sposterai la tua attenzione sul futuro e sugli interessi che condividi con le persone che ami. La superluna migliora la tua capacità di relazionarti con gli altri, così comunicherai le tue idee in modo più suggestivo. Con più persuasione arriva l’opportunità di stringere alleanze che ti supportano a livello emotivo. Ad agosto diventeranno possibili i cambiamenti che da tempo volevi fare, finalmente!

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – È possibile che oggi provi una certa ossessione per le questioni emotive e sessuali, dovrai imparare a dominare quei desideri intensi. Inoltre, alcuni sentimenti come la gelosia, il risentimento e la vendetta dovrebbero essere evitati, perché non portano a nulla di positivo, anzi… Pensa un po’ a quella che viene chiamata intelligenza emotiva.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oggi sarà sicuramente una giornata da dedicare al tuo partner, se ne hai uno: concediti tempo per le relazioni, esprimi le tue emozioni e i tuoi pensieri con sincerità. Se puoi, Capricorno, una buona opzione sarebbe quella di organizzare un viaggio di fine settimana con la tua dolce metà o con i tuoi amici in un posto speciale; ti divertirai molto.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Cerca di non entrare in polemiche con il tuo partner oggi, Acquario, perché questo potrebbe danneggiare la relazione, è meglio che mostri i tuoi sentimenti in modo misurato. Cerca di mantenere l’equilibrio. Se ti senti molto teso, esci a fare sport al mattino, ti sentirai molto meglio e anche il tuo corpo ti ringrazierà.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi sarà una giornata da dedicare alla famiglia, anche se potrebbe esserci qualche tensione emotiva; se provi a comunicare in modo gentile, calmo e logico, puoi risolvere qualsiasi problema: non fare il ruolo di vittima, affronta tutte le tue responsabilità con coraggio e non lasciarti sfuggire.

