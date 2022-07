in-cucina-attenzione-alla-carne-rossa,-non-fare-questo-errore:-rischi-l’intossicazione-alimentare

La carne rossa è uno degli alimenti più usati in cucina perché facilmente gestibile, ma c’è un’abitudine assai diffusa che può mettere a repentaglio la salute.

La carne rossa è uno degli alimenti più diffusi nelle cucine degli italiani. Semplice e veloce da preparare, basta metterla in padella o sulla griglia, e il gioco è fatto. Ma c’è un’operazione che precede la cottura che può rivelarsi molto dannosa per la tua salute.

Quasi tutti sono convinti infatti che lavare la carne sia un’operazione in grado di portare via le impurità che possono essere presenti. Discorso che vale non solo per quella rossa ma anche per la carne bianca, come ad esempio il pollo o la selvaggina.

Invece, dagli ultimi studi scientifici, è venuto fuori che l’operazione di lavaggio più essere controproducente se non addirittura dannosa per l’organismo, arrivando a provocare un’intossicazione alimentare. Scopriamo per quale motivo lavare la carne è pericoloso.

Lavare la carne rossa: gravi pericoli per la salute

Un’abitudine molto diffusa, prima di cuocere la carne, è quella di lavarla con l’acqua corrente per eliminare batteri e renderla più sana. Molto spesso lo si fa anche perché la carne ha un cattivo odore. Ma invece la scienza ha dimostrato di recente che metterla sotto l’acqua aumenta il rischio di contaminazioni.

La carne rossa ma anche quella bianca non va lavata perché il getto d’acqua è in grado di diffondere i germi con molta più facilità, attraverso gli schizzi e gli sgocciolamenti involontari. In questo modo i batteri possono diffondersi sulle stoviglie, sul piano cottura, e negli altri angoli della cucina, finendo per contaminare l’intero ambiente, cosa che aumenta sensibilmente il rischio di infezioni.

Sempre per lo stesso motivo è di vitale importanza lavare e detergere tutto quello che è entrato in contatto con la carna curda. Per farlo nel migliore dei modi bisogna utilizzare acqua bollente e detergente. Inoltre bisogna lavarsi accuratamente le mani.

Per evitare intossicazioni alimentari, ci sono altre semplici regole da seguire: la carne non va mai lasciata fuori dal frigorifero, addirittura sotto il sole o in ambienti estremamente caldi. La parte che non andrà consumata subito deve essere riposta immediatamente nel congelatore per evitare che si deteriori. Il rischio con la carne cruda è sempre dietro ed è bene armarsi di santa pazienza per adottare tutte le precauzioni che servono per tutelare la salute.

