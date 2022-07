Canale5, scende in campo la storica conduttrice | “Ci sono delle possibilità”: un ritorno da urlo

Dopo diversi anni lontana dalle reti Mediaset, un noto volto di Canale5 sta per compiere una scelta incredibile: tornerà

Il GF VIP 6 è pronto a ritornare con tantissime novità e nuovi ingressi. La prima è stata quella della nuova opinionista, che affiancherà il ritorno di Sonia Bruganelli: si tratta di Orietta Berti. La cantante, infatti, esordirà in questo nuovo ruolo e tutti sono in trepidante attesa di vederla in quei panni.

Nelle ultime ore, però, sta circolando un nome enorme: si parla di un grandissimo ritorno su Canale5, dopo diversi anni lontana dalla rete. Ecco di chi si tratta: le sue parole non lasciano alcun dubbio.

Canale5, Patrizia Rossetti sbarca al GF

Dopo l’esordio su Antenna 5 come conduttrice del telegiornale, Patrizia Rossetti arriva in Mediaset dopo aver vinto il concorso “Una valletta per Sanremo“ a Domenica In. Nel 1982, quindi, conduce il Festival insieme a Claudio Cecchetto e, nello stesso anno, conduce diversi programmi sempre sulla Rai come il Festival di Castrocaro o quello di Pesaro. Nel 1983 debutta poi su Rete4, ambiente che la ospiterà anche a fine anni Ottanta con “Buon Pomeriggio” e con “A casa nostra”, un varietà-contenitore di mezzogiorno.

Per tutta la prima metà degli anni Novanta, Patrizia Rossetti è stata il volto-simbolo di Rete4: appariva in tv per più di 10 ore al giorno, sei giorni alla settimana per undici mesi all’anno. Dal1996, per decisioni prese ai piani alti, la sua presenza è però drasticamente diminuita, sino agli ultimi anni in cui è passata in Rai, Nel 2015-2016 è stata ospite fissa a “Quelli che il calcio” con Nicola Savino e, nel 2018, ha vinto “Pechino Express“ con Maria Teresa Ruta. Nel 2021-2022 è stata poi ospite fissa a Detto Fatto, che ad oggi risulta come ultima sua apparizione televisiva.

Nelle ultime ore, però, per lei si sta palesando una nuovissima occasione. Secondo alcune voci spinte anche da Deianira Marzano, Patrizia Rossetti potrebbe entrare nel cast del GF VIP 7. Ad oggi i nomi quasi ufficiali sono Chadia Rodriguez, Antonino Spinalbanese e Umberto Smaila. Tra i “vipponi”, però, potrebbe esserci l’ex volto di Rete4. Durante un’intervista del 2019, la Rossetti aveva detto: “Se mi vedrete mai al Grande Fratello Vip? Ammetto che le possibilità ci sono!“. La conduttrice la crede infatti una grande sfida per il suo modo di essere e per la sua età, che le consente di capire meglio le persone con cui si troverà a condividere questa esperienza. Non ci resta che aspettare e vedere cosa succederà.

The post Canale5, scende in campo la storica conduttrice | “Ci sono delle possibilità”: un ritorno da urlo appeared first on Ck12 Giornale.