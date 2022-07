Amici22, polemiche feroci ancor prima di iniziare | “Mi fa venire la labirintite”: scelta contestatissima

Non si respira un bel clima ad Amici22. La decisione ha scatenato furiose polemiche, parole pesantissime contro il talent di Maria

La prossima edizione di Amici di Maria de Filippi si preannuncia essere ricca di novità. Dopo tanti anni, infatti, la coach Veronica Peparini lascerà il posto a un altro insegnante di danza, Emanuel Lo. Lo stesso accadrà nel banco dei professori di canto, con un passaggio di testimone da Anna Pettinelli a Arisa.

Queste decisioni, però, stanno scatenando il panico. Il pubblico è letteralmente infuriato soprattutto in merito a una precisa scelta: le parole sono durissime, non c’è via di scampo per Amici22.

Amici22: sarà difficile non deluderli

Ogni anno, il talent show di Maria de Filippi cerca di rinnovarsi. Dopo 21 anni, infatti, introdurre novità è fondamentale per tenere alta l’attenzione del pubblico, che altrimenti si annoierebbe. Per Amici22, quindi, la scelta è stata quella di rimescolare le carte dei professori, operando scelte forti e decise. Veronica Peparini, quindi, lascerà il posto ad Emanuel Lo: dopo tanti anni, l’insegnante di modern e hip hop non siederà più su quella sedia.

Nel lato del canto, invece, la radiofonica Anna Pettinelli se ne andrà e, al suo posto, tornerà Arisa. La cantante aveva già ricoperto questo ruolo nel 2020/2021, ma l’anno successivo l’aveva lasciato per andare a Ballando con le Stelle, dove ha vinto in coppia con Vito Coppola. Al suo posto era quindi arrivata, dal ballo, Lorella Cuccarini e tra i coach di danza era arrivato Raimondo Todaro. Oggi, quindi, Arisa torna nel talent di Canale5 e il gruppo di coach di canto sarà così composto: Arisa, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

Nelle ultime ore, però, i fan hanno dimostrato della scontentezza in merito a questa decisione. Sulle pagine di NuovoTv, infatti, son state pubblicate delle lettere di alcuni lettori che si son lamentati del continuo andirivieni di Arisa, definita “prezzemolina della tv”. A difenderla è stato Alessandro Cecchi Paone, curatore della rubrica: “C’è un mercato aperto in televisione, dove per i professionisti c’è piena libertà di movimento” ha ammesso.

I fan però non sembrano essere contenti. “Ci sono personaggi che saltellano da un programma all’altro. Un’abitudine che mi fa venire la labirintite” ha poi scritto la stessa lettrice, riferendosi proprio ad Arisa e ai suoi frequenti cambi di rete. Ad oggi la cantante non ha risposto a queste parole, preferendo lasciarle cadere nel dimenticatoio.

