oroscopo-settimanale-di-branko:-le-stelle-dal-1°-al-7-agosto

Oroscopo della settimana di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete – L’Ariete è uno dei segni più fortunati. Per i nati nel segno dell’Ariete si apre una settimana piena di amore, piacere e soddisfazioni. Giove crea un clima adatto alle novità: che sia il momento fare un passo in più? In questa settimana c’è tutto e in abbondanza ma soprattutto amore. Per le coppie sarà il mese della prima felicità e sarà possibile programmare il matrimonio o avere figli. Il mese di agosto sarà pieno di occasioni. Marte entra di gran passo nel campo del successo, per non dire di Giove. L’incontro più fortunato è con il Toro che appare perso senza di voi.

Toro – Secondo l’oroscopo Branko settimanale sono tre stelle per i nati sotto il segno del Toro. La grande emotività prodotta anche dal Primo quarto della prossima settimana vi renderà impulsivi ma vi sarà di aiuto nel chiudere rapporti insoddisfacenti. Nella giornata del 1 agosto ci sarà una sorpresa. Passione alle stelle e sesso estremo per la presenza della Luna in Vergine. Sulla vostra strada potrebbe capitarvi di imbattervi in un Cancro. Fateci attenzione perché potrebbe cambiare il corso della vostra vita.

Gemelli – Quattro stelle per i nati sotto il segno dei Gemelli. Secondo l’oroscopo Branko settimanale, avete la fama di essere affascinanti ma molto freddi in amore. Il 29 luglio potrete partire all’attacco di nuove conquiste per poi ritirarvi il 1 agosto per un disturbo in famiglia. Potrete ottenere successo e soldi in questa settimana. Gemelli e Sagittario faranno la fine di Angelina Jolie e Brad Pitt. Volete corree questo rischio? Il luglio dei nati nei Gemelli si chiude in bellezza, con una settimana che si preannuncia fantastica. Attento solo a non farsi dominare dalla gelosia. Non siate scontrosi e prepotenti e godetevi la passione di questi giorni estivi: vi aspetta un nuovo, fortunato incontro. Il Sole in Leone vi aiuta in campo lavorativo e finanziario: grandi successi e provvidenziali somme di denaro dietro l’angolo.

Cancro – Secondo l’oroscopo Branko settimanale sono cinque stelle per i nati sotto il segno del Cancro. La stella dell’amore e della fortuna transita nel vostro segno per una settimana ma voi dovrete sfruttare l’influsso che nascerà con la crescente Luna in Scorpione. Finite le vacanze sarete impegnati con il lavoro, la carriera e i conti. Incontro fortunato con l’Ariete. E’ una di quelle cose che trovi quando smetti di cercarle.

Oroscopo della settimana di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone – Il consiglio principale è quello di evitare litigi e battibecchi a partire da venerdì Marte, trovandosi in Toro, e Saturno, che è in Acquario, infatti, non sono ottimali per voi, ma possono comunque aiutarvi a gettare delle basi solide per il vostro futuro. Urano vi costringe a frenare in una qualche situazione privata, ma Giove vi spinge verso qualche progetto futuro! Venere ottima per i single, tenete gli occhi aperti per i segnali del destino!

Vergine – Secondo l’Oroscopo Branko settimanale saranno quattro stelle per i nati sotto il segno della Vergine. Domenica 31 luglio la Luna nuova sarà in Leone e con lei inizierete il mese di agosto. Forza, intelligenza e capacità di portare acqua al proprio mulino saranno gli imperativi del prossimo mese. Agosto è una vacanza e voi siete l’anima della festa. Venere sarà ruffiana con il Cancro che gioca con le vostre emozioni e i vostri sensi. Benissimo i rapporti interpersonali sia nella vostra vita privata che nel lavoro. Questo è il periodo giusto per viaggiare.

Bilancia – Per voi della Bilancia sembrano prendere il via delle giornate tutto sommato buone, ma anche leggermente complesse. L’oroscopo settimanale di Branko, infatti, vi assegna 3 stelle soprattutto a causa di quella perfida Venere che non vi lascerà stare fino al 12 agosto. L’amore non gode di un bel momento e forse è ora che scendiate a patti con il fatto che da single non ve la passate così tanto bene, ma la strada relazionale è comunque in salita. Sul lavoro forse non vi accontentate più e potrebbe avvicinarsi l’ora per una bella revisione della vostra carriera.

Scorpione – Carissimi Scorpione, 3 stelle anche per voi nell’oroscopo settimanale di Branko, che sembra lasciar presagire una qualche grande fatica nella vostra vita. È soprattutto la posizione di Marte e Saturno a mettervi in difficoltà, ma da venerdì 22 dovrete fare i conti anche con il Sole e Urano. Il lavoro prima del 28, quando la Luna spazzerà via alcune influenze negative nella vostra vita, non si riprenderà. Cercate di pensare all’amore in questo periodo, perché una buona sensualità sembra accompagnarvi e potrebbe garantirvi qualche inaspettato successo, ma dovete darle retta.

Oroscopo della settimana di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario – Cinque stelle per i nati sotto il segno del Sagittario. Venerdì e sabato la Luna si congiungerà al Sole in Leone e questo garantirà cambiamenti professionali ma anche nuove iniziative nel futuro. La donna Sagittario incontrerà un piccolo principe mentre l’uomo del segno resterà un dongiovanni. Siete in cima ai segni preferiti anche questa settimana. Incontro sì con il Cancro che si trova agli angoli bui per fare cose strane. Prima di andare in ferie a riposarvi cercate di non lasciare le cose in sospeso. La fortuna è dalla vostra parte: sfruttate il momento.

Capricorno – Le previsioni dell’Oroscopo Branko settimanale danno Cinque stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. In questa settimana ci saranno nuovi cambiamenti. Agosto inizia con la Luna nel segno della Vergine, altro segnale di avanzamento della carriera. In amore ricorderete un weekend sensuale trascorso in Spagna. Incontro sì con il Toro con cui la passione è alle stelle. State vivendo un momento davvero idilliaco sotto ogni punto di vista. Ci sono concrete possibilità per voi di vivere un amore diverso dal solito. Domani dei sogni proibiti potrebbero assalirti di punto in bianco. Se sei solo da tempo potresti svegliarti con un’insolita voglia di amare che non provavi da tempo. Chi è in coppia potrà recuperare una sintonia che sembrava persa, ma dovrà tenere fuori dalla coppia i problemi di lavoro.

Acquario – Cari amici dell’Acquario, quello che vi attende sarà un periodo da 3 stelle, secondo l’oroscopo settimanale di Branko pubblicato sulla rivista Chi. Il Sole e Marte in questo periodo sembrano volervi mettere i bastoni tra le ruote, accentuando un pochino i vostri difetti e rendendovi forse piuttosto fiacchi. Dovrete soprattutto guardarvi dal lavoro, dove qualche collaborazione potrebbe tracollare in modo piuttosto repentino, senza che possiate fare nulla in merito. Non temete più di molto, perché dall’11 agosto tutto dovrebbe migliorare ampiamente, ma fino a quel momento è importante che pensiate soprattutto a rilassarvi!

Pesci – Le previsioni dell’Oroscopo Branko settimanale assegnano quattro stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Finale del mese di luglio sotto l’influsso di una ricchissima Luna nel segno del Leone. Vi trovate di fronte al sogno americano e dipende solo da voi realizzarlo. Il fascino aiuta gli affari. Incontro sì con il Toro che vi sedurrà. Domani questo cielo potrebbe portarti una novità inaspettata sul lavoro. Qualcuno potrebbe ricevere un incarico importante, quella opportunità professionale che aspettava da tempo. Non sprecarla inutilmente. Buttati anima e corpo nel lavoro per portarlo a termine nel migliore dei modi.

Oroscopo settimanale di Branko: le stelle dal 1° al 7 agosto scritto su Oroscopo Più da Redazione.