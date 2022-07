oroscopo-di-paolo-fox-agosto-2022:-le-stelle-del-mese

Oroscopo del mese di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) –Continua l’anno di rivincita degli Ariete, con un agosto pieno di opportunità, soprattutto sul lavoro. Mettersi sotto ora vi permetterà di fare scelte importanti in autunno. In amore, è un ottimo periodo per le coppie stabili, che sia il caso di fare finalmente un passo importante?

Toro (21 aprile-20 maggio) – Situazione stagnante per i nati nel Toro: cambierà poco e nulla, brutto segnale soprattutto per chi lavora in proprio. Tenete al guinzaglio l’ambizione e adattatevi agli eventi. Non esagerate con le spese, sarà un mese in salita. Tensione anche nei rapporti di coppia: le preoccupazioni sul lavoro vi faranno litigare o trascurare l’amore.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Nessuna pausa per i Gemelli. Buone notizie e conferme sul lavoro, che però vi terranno occupatissimi. È un buon mese per conoscere persone nuove: lasciatevi andare e divertitevi. Agosto vi darà modo di recuperare i vostri rapporti amorosi.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Agosto sarà un saliscendi continuo per i nati nel Cancro. Tanti pensieri sul lavoro e tanti conflitti, soprattutto con i parenti stretti. Il futuro è incerto, evitate di esagerare con le spese. I problemi si faranno più pressanti a fine mese: non fatevi prendere dal panico e affrontate tutto con calma.

Oroscopo del mese di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Tanti dubbi e cambiamenti sul lavoro per i nati nel Leone. Tenete d’occhio le spese eccessive. Potrebbero arrivare buone idee, ma aspettate fine mese per prendere decisioni definitive. In amore nuovi incontri a partire dall’11, con Venere nel segno. Non esagerate nel testare il vostro partner e non forzate la mano.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Un mese interessante sul lavoro per i nati nella Vergine. Non abbiate paura di avanzare proposte verso la metà di agosto e sfruttate il momento propizio a fine mese per i colloqui. In amore, lasciatevi andare ma tenetevi pronti a compiere una decisione importante.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Per far fronte alla tanta agitazione sul lavoro, si consiglia ai nati nella Bilancia di concedersi un po’ di relax. Una pausa al momento giusto vi consentirà di affrontare al meglio le sfide di agosto. Anche l’amore arranca nella prima settimana, poi la situazione migliora. Non vergognatevi e lasciatevi prendere dal romanticismo.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Il lavoro porterà fatica e tensione nella vita dei nati nello Scorpione. A fine mese vedrete finalmente qualche notizia positiva a livello economico. Ma attenti a non lasciarsi trascinare in scelte rischiose. Dubbi in amore, vuoi il rispetto e la fiducia della tua metà. Le crisi potrebbero peggiorare ancor di più per via di tante discussioni. Siate pazienti e guardate oltre.

Oroscopo del mese di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – I nati nel Sagittario pensano già al nuovo anno. Se un progetto non è più redditizio è tempo di rimuovere i rami secchi. Nuovi incarichi sulle vostre spalle aumenteranno la pressione al lavoro. Molta fortuna negli incontri e nelle relazioni, ma anche tanta stanchezza accumulata.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – I nati nel Capricorno dovranno fare attenzione al portafogli. Attenti a non spendere troppo ed evitate investimenti azzardati. Tanti contrasti e discussioni, soprattutto in famiglia, ma ritroverete stabilità. Sul lavoro, prendetevi una pausa di riflessione e pensate alle vostre scelte future.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Gli Acquario non dovranno sottovalutare l’importanza della riflessione: una scelta azzardata in questo momento potrebbe rivelarsi fatale. Il portafoglio piange, ma tirerete un sospiro di sollievo a fine mese. Anche in amore si mugugna, c’è poca passione e sarà fondamentale la sincerità. Forse è arrivato il momento di chiudere. In generale tanta agitazione e discussioni con parenti e partner.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Per i Pesci, è il momento di fermarsi e analizzare tutto con calma. I soldi son sempre meno e questo creerà contrasti sia al lavoro che in famiglia. Andrà presa una decisione. Potete consolarvi con l’amore, le stelle proteggono sia le coppie di lunga data che i nuovi innamorati. Chi è ancora solo, farà qualche incontro che riaccenderà la passione.

