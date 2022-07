oroscopo-di-branko-agosto-2022:-le-stelle-del-mese

Oroscopo del mese di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete – Sarà un mese pieno di impulsività, all’insegna di spese pazze e cacce amorose per i nati nel segno dell’Ariete. Influenzati dalla Luna, vi lancerete in flirt e avventure: attenti alle gelosie e alle litigate! Marte vi farà sentire in vena di scontri e polemiche, avrete sempre voglia di dire l’ultima parola.

Toro – I nati nel Toro dovranno sfruttare la prima settimana di Agosto per risolvere questioni in sospeso. Una volta partiti, non lasciatevi distrarre dal vostro meritato relax. Recuperate il tempo perduto con i vostri affetti e godetevi al meglio la vostra metà. Vi sentirete più aperti e allegri e la vostra vita sociale ne gioverà: è tempo di incontri piccanti per i single.

Gemelli – Ad Agosto i nati nei Gemelli sentiranno il bisogno di staccare la spina e divertirsi: vi sentite vacanzieri e passionali. Lasciatevi andare e godetevi il momento. Chi lavora avrà dalla sua un cielo molto favorevole: la sicurezza in voi stessi è la vostra arma migliore, sfruttatela e vendetevi bene. Attenti però a non trascurare la vita familiare: ci saranno questioni che richiederanno la vostra attenzione.

Cancro – L’estate rinvigorisce i nati nel Cancro, che si sentiranno più vivi e vogliosi di mettersi in moto. Attenzione a non esagerare: a fine anno la fatica si farà sentire. Divertitevi con criterio, senza disdegnare il completo riposo. Chi invece lavora non deve sottovalutare l’importanza di prendersi una pausa: non forzate la mano, anche se un occasione vi sembra ghiotta.

Oroscopo del mese di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone – Dopo un Luglio da padroni, arriva un Agosto in cui i nati nel Leone si sentiranno forti e inarrestabili. La sicurezza è un bene, ma non peccate di presunzione: eviterete una grande batosta. In amore cercate di capire cosa volete veramente. Non fatevi ingannare da tentazioni troppo appariscenti. Approfondite i vostri nuovi rapporti, ma domandatevi cosa cercate nella relazione.

Vergine – Per i nati nella Vergine è tempo di mettere da parte i pensieri e rilassarsi. Combattete la voglia di rimuginare sui vostri progetti con grandi dosi di relax e divertimento, ve lo meritate e farà bene alle vostre amicizie. Grande armonia e apertura in amore, in cui godrete del supporto di Venere in Cancro. Sul lavoro, concedetevi di rallentare un po’: riuscirete a cavarvela anche senza stressarvi.

Bilancia – In amore i nati nella Bilancia sentiranno il bisogno di un po’ di pepe in più. L’estate vi porta voglia di trasgredire e provocare. Divertitevi, ma con prudenza: attenti a non finire incastrati in situazioni troppo scomode. Sul lavoro vivrete ritmi forsennati, ma riuscirete a tirar fuori il meglio dai vostri colleghi. Siate bravi a cogliere le occasioni prima che vi vengano rubate da sotto al naso.

Scorpione – Per i nati nello Scorpione è il momento di una pausa ristoratrice. Spegnete il cervello e godetevi l’estate e gli incontri amorosi che seguiranno, senza troppi complessi sul da farsi. È un gran momento per fare nuove esperienze e nuovi progetti, sia per i single che per le coppie di lunga data. Siate aperti e flessibili verso le novità, non lasciatevi frenare dai pregiudizi.

Oroscopo del mese di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario – Si prospetta un ottimo Agosto per i nati nel Sagittario, giorni perfetti per viaggiare e godersi un’atmosfera leggera e stimolante. Sentite il bisogno di fare nuove conoscenze, imparare cose nuove e scoprire visioni diverse. Una persona incontrata nel vostro vagare potrebbe rivelarsi qualcuno di importante, che sia una dolce metà, un grande amico o un mentore.

Capricorno – Mesi di sospiri, borbottii e preoccupazioni sono ormai alle spalle. I nati nel Capricorno potranno godersi un po’ di meritata calma anche sul lavoro. Meno pensieri anche in amore, riuscirete finalmente a mettervi alle spalle alcune noiose incomprensioni. Cercate di non turbare questa pace: lo scontro tra Marte e Saturno vi rende irritabili e frustrati. Non ingigantite questioni futili o rimandabili, godetevi Agosto.

Acquario – I nati nell’Acquario si preparano a staccare la spina. Sono stati mesi positivi per l’amore, ma chi è ancora solo avrà altre intriganti occasioni nelle prossime settimane. Vi aspettano tante notti bollenti e tante chance per divertirvi al chiaro di Luna. Sul lavoro potrete sfruttare questa carica di energia per portarvi avanti, ma non esagerate. Non c’è nulla di male nel distrarsi un po’.

Pesci – I nati nei Pesci potranno finalmente sfruttare Agosto per lasciarsi andare alle proprie emozioni. Dedicatevi anima e corpo al vostro partner o alle persone a voi importanti. Questa grande spinta emotiva potrebbe tuttavia provocare dei contrasti involontari nelle coppie, soprattutto quelle nuove. Non siate egoisti e non forzate la mano. A volte non è possibile tenere tutto sotto controllo.

