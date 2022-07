Milly Carlucci nasconde un segreto, è stato un periodo durissimo: “Tanti problemi”

La conduttrice di Ballando con le Stelle cela un passato e un’intimità difficili, che la hanno formata in ciò che è oggi. Non è stato facile

Da ormai moltissimi anni conduce Ballando con le Stelle con tantissimo successo, tant’è che il programma è uno degli show più longevi della televisione italiana. Milly Carlucci, infatti, è un’instancabile lavoratrice e una padrona di casa attenta e precisa: chi ci lavora vicino, ammette che ha il controllo pressoché su ogni dettaglio.

Questa sua tendenza alla perfezione e all’estremo controllo di ciò che la circonda nasconde, però, un passato difficile e anche doloroso, che può aver avuto qualche conseguenza nel suo modo attuale di vivere la vita.

Milly Carlucci, la perfezione è una scelta

Fin da piccola, la conduttrice di Rai1 è stata una grande sportiva. Praticava infatti pattinaggio artistico a buoni livelli, spinta anche dalla sua famiglia che vedeva nello sport un’occasione di crescita fisica e mentale. “Superare lo shock di trovarti sola in mezzo a una pista a intrattenere una giuria e un pubblico è stato l’inizio di quello che poi è stato il mio lavoro” ha ammesso durante una lunga intervista a Vanity Fair.

Il suo passato, però, non è sempre stato rose e fiori. Gli anni dell’adolescenza e della crescita, infatti, Milly Carlucci li passò in California, dove vedeva le altre ragazze più belle e più “giuste” di lei. “Non mi sono mai veramente piaciuta, non ero il tipo di ragazza né ora sono il tipo di donna che si guarda allo specchio e si dice quanto è bella” ha ammesso, sostenendo di essere stata proprio l’opposto di ciò che andava di moda. Ancora oggi ammette di avere poca ammirazione per sé stessa ma, nonostante ciò, di fare tutto per cercare di mantenersi alla perfezione.

Milly Carlucci, infatti, ha vissuto dei problemi alla schiena piuttosto importanti, in seguito ai quali è completamente cambiato il suo modo di approcciarsi alla vita. “Lo disse il medico che mi operò alla schiena: per tutta la tua vita dovrai essere in forma strepitosa per non avere più dolori, e così ho fatto“, ha ammesso. “Sono attenta alla dieta e alla ginnastica per andare avanti come un treno“. Parole molto chiare e sincere, dato il modo in cui appare anche in televisione: fa del controllo la sua arma vincente.

