l’intelligenza-artificiale-di-deepmind-svela-la-struttura-di-quasi-tutte-le-proteine-note

Il sistema di intelligenza artificiale AlphaFold, sviluppato due anni fa dall’azienda britannica DeepMind di Google per predire la forma delle proteine, annuncia un incredibile traguardo: svelata la struttura tridimensionale di oltre 200 milioni di proteine (quasi tutte quelle conosciute), non solo del corpo umano, ma anche di animali, piante e microrganismi.

Lanciato a luglio 2021 con oltre 350.000 predizioni di strutture proteiche, compreso l’intero proteoma umano, il database, in poco più di un anno, è stato citato da oltre 1.000 articoli scientifici e più di 500.000 ricercatori di oltre 190 Paesi hanno avuto accesso ai suoi dati per visualizzare oltre due milioni di strutture proteiche. I loro ritratti molecolari sono stati messi a disposizione degli scienziati di tutto il mondo nel database di AlphaFold, in collaborazione con l’Istituto Europeo di Bioinformatica del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare (Embl-Ebi).

Grazie a questo sistema di condivisione e aggiornamento costante, l’archivio è stato ampliato di circa 200 volte, passando da quasi 1 milione di strutture proteiche a oltre 200 milioni, includendo quasi tutti gli organismi terrestri di cui è stato sequenziato il genoma.

Si tratta di una scoperta rivoluzionaria. Conoscere la struttura tridimensionale delle proteine è infatti fondamentale nello studio di molte malattie e nello sviluppo di nuovi farmaci e, da quando è stato lanciato, AlphaFold ha dato un boost a numerose ricerche, dallo sviluppo dei vaccini per la malaria alle soluzioni per l’inquinamento della plastica.

In più, il fatto che i ritratti delle proteine siano stati messi a disposizione degli scienziati di tutto il mondo nel database di AlphaFold, darà una grande accelerazione alle scoperte scientifiche in ogni campo, dalla lotta alle malattie a quella contro l’inquinamento. E a proposito di accelerazione, Eric Topol, fondatore e direttore dello Scripps Research Translational Institute, ha sottolineato:

“AlphaFold è un eccezionale e fondamentale progresso nelle scienze della vita che dimostra la potenza dell’intelligenza artificiale. Per determinare la struttura 3D di una proteina servivano mesi o anni, mentre ora bastano secondi. AlphaFold ha già accelerato e reso possibile enormi scoperte e con questo nuovo aggiornamento che fa luce su quasi tutto l’universo delle proteine, ci possiamo aspettare che ogni giorno verranno risolti nuovi misteri della biologia“.

