“ecco-che-cosa-voglio”:-matteo-salvini,-l’ultima-clamorosa-richiesta-di-elisa-isoardi

La storia tra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi appartiene al passato e come tale la conduttrice preferisce archiviarla. I due, dopo aver trascorso diversi anni insieme, hanno deciso di prendere strade diverse: lui è legato a Francesca Verdini e lei, dopo una relazione con Alessandro Di Paolo, è tornata single. Per questo in un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna la Isoardi ha avanzato una richiesta ben precisa: “Io voglio avere la delicatezza di non parlare più di quella storia. Sono passati tanti anni e la ricordo con un sorriso. Lui ha la sua vita. C’è rispetto da parte mia”.

Sempre parlando di sentimenti, la conduttrice ha parlato del fratello e dei suoi spenditi tre nipoti: “Devo chiedere scusa alla mia famiglia, a mio fratello, perché abbiamo spesso avuto dei contrasti”. Più nel dettaglio, la 39enne, a settembre al timone del programma Vorrei dirti su Rai2, ha chiesto perdono “per tutte le volte che non le ho risposto al telefono. Quei momenti, mi rendo conto, purtroppo non torneranno più”.

E ancora: “La verità è che si chiede scusa troppo di rado. Ho imparato che le persone che lo fanno danno grande prova di intelligenza”. In ogni caso anche questa è acqua passata. Proprio i sentimenti saranno il tema centrale del nuovo programma che inaugurerà il suo ritorno a Viale Mazzini.