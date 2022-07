“È emozionante”: Antonella Clerici non ci crede, riceve una vera dichiarazione d’amore

Arriva una confessione del tutto inattesa per la conduttrice Antonella Clerici: il famoso anchorman la tiene in palmo di mano.

La navigata Antonella Clerici rappresenta da molti anni un punto fermo per l’emittente pubblica. Volto storico de “La prova del cuoco”, la mattatrice milanese ha intrattenuto milioni di spettatori nella fascia oraria mattutina del palinsesto RAI.

La sua variopinta carriera è iniziata nel 1985, ed è stata costellata da premi e successi televisivi. Senza abbandonare il mondo della cucina, dal 2020 Antonella Clerici è al timone di “The Voice Senior”, il talent riservato alle rivelazioni canore dai sessant’anni in su. Un noto conduttore Mediaset ha riservato lodi sperticate alla collega arruolata nella concorrenza, con buona pace della famosa moglie. Che cos’ha detto Maurizio Costanzo circa la biondissima Antonella?

Antonella Clerici promossa da Maurizio Costanzo: non si perde una puntata

Il granitico Maurizio Costanzo rappresenta una vera e propria autorità in Mediaset. I personaggi dello spettacolo sono disposti a fare i salti mortali pur di comparire nel suo late-night-show, e il conduttore muove spesso le fila dell’opinione pubblica.

Sposato da molti anni con la collega Maria De Filippi, l’anchorman ha rivelato le sue preferenze televisive nel settimanale “Nuovo TV”, in cui da anni cura una rubrica incentrata sul piccolo schermo. Contrariamente a quanto si potrebbe supporre, le lodi di Maurizio Costano non sono dirette alla famosissima moglie, bensì alla rivale Antonella Clerici. Il conduttore, infatti, non si perde una puntata di “The Voice Senior“, il talent dedicato ai cantanti dilettanti di età avanzata.

Il format prevede che 4 coach valutino l’esibizione dei concorrenti senza farsi influenzare dall’aspetto fisico. Girati di spalle, devono infatti prestare ascolto ai brani proposti, per poi scegliere se girare le poltroncine rosse, e promuovere così l’esibizione, oppure bocciarla rimanendo immobili. Maurizio Costanzo è convinto che tale programma consenta di rivelare i talenti sotterranei del Belpaese: “The Voice Senior è tra i programmi che guardo con più piacere. Io adoro la musica, dunque veder cantare bellissimi brani è emozionante. E lo è ancora di più in questo caso visto che a salire sul palco sono artisti sconosciuti, gente che non ha sfondato nel mondo della musica, ma che ha mantenuto viva la passione pur facendo tutt’altro nella vita…“.

“The Voice Senior” pronto alla terza edizione

“The Voice Senior” si appresta a varare una scoppiettante terza edizione su RAI 1, e Antonella Clerici agguanterà nuovamente il timone del programma. I coach previsti per il prossimo appuntamento saranno Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino. Orietta Berti, da poco balzata alla concorrenza, sarà impegnata come opinionista nel “GF Vip”, e al suo posto si ventilano i nomi di Al Bano Carrisi e della figlia Jasmine. Come reagirà Maria De Filippi, di fronte alla palese preferenza del marito?

