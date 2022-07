Costumi ingialliti da creme e sabbia: solo così puoi smacchiarli

Dopo una vacanza al mare, arriva il tanto temuto momento delle lavatrici. I costumi, però, sono spesso gialli e rovinati: ecco come fare

Quando si va al mare, i costumi da bagno sono sottoposti a numerosi stress. Il sole costante, le creme solari e la sabbia, infatti, sono deleteri per il tessuto dei costumi, soprattutto se di colore chiaro. Ingiallimenti e chiazze varie diventano quindi i nemici numero uno, al rientro delle vacanze, specialmente se i costumi sono di buona qualità.

Nonostante si provi in qualsiasi modo ad eliminare questi difetti, però, molto spesso sembra che l’alone giallo non abbia alcuna intenzione di andarsene. C’è però un modo per ottenere dei costumi come nuovi: ecco cosa si deve fare.

Costumi ingialliti: come risolvere il problema

Innanzitutto, un valido alleato contro gli aloni gialli è il bicarbonato, dalle note proprietà sbiancanti e pulenti. Versate due cucchiai di bicarbonato di sodio in una bacinella con un po’ di acqua tiepida e immergetevi i costumi. Lasciate tutto in ammollo per un po’ di tempo, poi proseguite con il classico lavaggio: i costumi vanno lavati esclusivamente a mano, per mantenerli di qualità.

Se non avete il bicarbonato, un altro ingrediente molto utile contro i costumi ingialliti è l’aceto. Sarà sufficiente versarne un po’ in una bacinella con dell’acqua tiepida e lasciare che i costumi stiano a bagno per un po’ di tempo. L’aceto, oltre a pulire, ravviva i colori e li rende più intensi. Altro rimedio contro le macchie gialle è la combinazione di succo di limone, sale grosso e acqua ossigenata.

Unite in una bacinella di acqua bollente un cucchiaio di acqua ossigenata 40 volumi, il succo di un limone e un cucchiaio di sale grosso. Immergetevi quindi i costumi per almeno un’ora e, se molto ingialliti, anche per tutta la notte. Dopo il tempo necessario, lavate normalmente gli indumenti e, se volete, fate un ulteriore risciacquo con l’aceto di mele.

Per l’estate prossima, però, prevenite le macchie gialle con questi semplici consigli. Innanzitutto, conservate i vostri costumi in sacchetti di stoffa e mai di plastica: la stoffa, infatti, aiuta il costume a mantenere il proprio colore. In ogni caso, una cura del costume fatta correttamente anche durante l’anno lo aiuta a mantenersi più sano: riponeteli quindi in un luogo asciutto e non umido e, ogni tanto, fategli prendere aria.

