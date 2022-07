Chiara Ferragni, l’ovale sulla natica? Fuori tutto: oltre lo scandalo | Guarda

L’ultima “follia” di Chiara Ferragni, che giorno dopo giorno rende sempre più incandescente la sua estate-social. Già, perché come diciamo da tempo, l’influencer in queste settimane si è letteralmente scatenata, tra video e fotografie molto svestite e ad alto tasso erotico. Insomma, una Ferragni “nuova”, da questo punto di vista, molto più pop e “sbarazzina” rispetto a quella degli anni precedenti.

Ed eccoci all’ultimo infiammato capitolo di questa vicenda. Già, perché la moglie di Fedez questa volta ha deciso di sfoggiare un paio di jeans bucati in corrispondenza del lato B. E non un semplice “buchino”, ma proprio un ovale perfetto per mostrare le natiche. Un capo, ammettiamolo, di dubbio gusto e di dubbia bellezza. Ma i fan di Chiara Ferragni apprezzano. Eccome…