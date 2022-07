“che-delusione”:-un-passo-indietro-clamoroso-per-soleil-sorge,-le-cose-si-mettono-male

L’ex gieffina sta vivendo un periodo di forti alti e bassi. Dopo il nuovo annuncio, infatti, ha subito un attacco durissimo: problemi per Soleil Sorge

Nel corso degli anni, Soleil Sorge ha partecipato a diversi reality show, in ognuno dei quali si è fatta conoscere per il suo modo di fare schietto, diretto e sincero. A Pechino Express non si è mai trattenuta dall’instaurare discussioni anche accese con la madre, Wendy Kay. All’Isola dei Famosi si è mostrata tenace ed estremamente combattiva mentre al GF VIP, infine, anche innamorata e convinta delle proprie posizioni.

Nell’ultimo periodo, per lei è arrivata una proposta lavorativa del tutto inedita e nuova. La attendeva da molto tempo ed è questa la sua vera occasione di lancio nel mondo della televisione. Dopo l’annuncio, però, il durissimo verdetto: parole pesantissime.

Soleil Sorge, il pubblico esplode

Se un tempo i reality show erano visti come un modo per mettersi in gioco e per vivere un’esperienza diversa dal solito, oggi sono intesi soprattutto come trampolino di lancio verso nuove opportunità lavorative. Sempre più spesso, infatti, si sente parlare del GF VIP come “vetrina” da cui i programmi televisivi cercano nuovi volti da coinvolgere, che piacciano ai giovani.

Proprio in questo senso, quindi, più si resiste dentro la casa del GF VIP o sull’Isola dei Famosi e meglio è, perché ci si fa conoscere e vedere sempre di più. Uno dei concorrenti VIP che ha tratto più successo dall’esperienza è Tommaso Zorzi, che infatti oggi conduce dei programmi televisivi tutti suoi. In merito all’ultima edizione, chi è emersa di più è sicuramente Soleil Sorge che, appena finito il reality, ha svolto il ruolo di giudice e opinionista a La Pupa e il Secchione con Barbara d’Urso.

Finita questa esperienza è poi volata in Honduras, dove ha fatto una comparsata di qualche giorno sull’Isola dei Famosi. Dopo questa esperienza è però arrivato un grande annuncio lavorativo, una novità da lei tanto attesa: con Pierpaolo Pretelli, condurrà il GF VIP Party su Mediaset Infinity. Se la sua schiera di fan è in fibrillazione al solo sentire la novità, c’è tutta un’altra parte di pubblico fortemente scontenta:

che delusione soleil da nuovo volto mediaset a conduttrice del gfvip party dove andavano i debuttanti ..che passo indietro — Federica Razzino ( Awed owed od ) (@FedericaRazzino) July 29, 2022

Secondo molti, infatti, dopo il GF VIP lei era stata lanciata come se dovesse diventare una nuova conduttrice importante, mentre questo ruolo non è alla sua altezza e delude molte aspettative. Chissà se Soleil riuscirà a far cambiare idea anche ai detrattori più convinti.

