bollette-energia,-attenti-alla-telefonata-truffa:-stanno-fregando-tutti

Oltre ai già pensanti rincari sulle bollette, incombe sui consumatori anche una pesantissima truffa. Sta già circolando troppo: è allarme

Oltre ai rincari, che stanno pesando tantissimo su molte famiglie italiane, il periodo è decisamente uno dei peggiori a livello economico. Le conseguenze della pandemia di Covid-19, infatti, si sono sommate a quelle della guerra tra Russia e Ucraina: l’esito è un peggioramento generale a livello economico ed energetico, visibile su tutte le bollette.

Oltre a questi già ingenti disagi, poi, ci sono anche le truffe telefoniche, sempre dietro l’angolo pronte a mietere qualche vittima. Una in particolare sta già circolando tantissimo e riguarda proprio le bollette: ecco di cosa si tratta.

Truffa telefonica sulle bollette dell’energia

In questi giorni, molte persone stanno ricevendo delle chiamate in merito alla propria bolletta dell’energia. In particolare, a chiamarli sarebbe qualcuno che offre al consumatore il passaggio al mercato libero, decantato come l’unica soluzione per evitare questi rincari tremendi a cui tutti sembrano essere sottoposti. Chi riceve la chiamata pensa di parlare con il proprio fornitore di energia elettrica, quando invece al di là della cornetta c’è un operatore diverso.

Se ci si lascia convincere a firmare, quindi, non si firma un passaggio al mercato libero ma un contratto con un nuovo operatore truffaldino, che applicherà certamente cifre più alte. Sono truffe oggi molto diffuse e che vanno colpire al cuore del problema: la questione economica ed energetica preoccupa molte famiglie, disposte a qualsiasi cosa pur di vedere alleggerite le proprie bollette. A rimanere vittima di questi truffatori son soprattutto gli anziani, spesso ignari di ciò che sta succedendo.

In Italia, chi è ancora sotto il mercato tutelato deve passare al libero: avverrà nel gennaio del 2024. Fino a quel momento, quindi, non c’è alcuna scadenza che imponga questo passaggio: non credete quindi a nessuno che vi dica che il mercato tutelato stia scadendo. Spesso e volentieri, infatti, chi chiama dice informazioni false e affabulatorie, in modo da confondere il cliente e portarlo quindi a firmare. Nel caso siate stati contattati e abbiate dei dubbi sulla veridicità delle informazioni, chiamate il vostro fornitore e chiedete se un loro operatore vi ha offerto questo tipo di passaggio: se la risposta è negativa, significa che chi vi ha chiamati era un truffatore.

Nel caso non riusciate ad effettuare questo controllo o nel caso in cui siate stati truffati, rivolgetevi alle associazioni a tutela dei consumatori: sapranno come aiutarvi.

The post Bollette energia, attenti alla telefonata truffa: stanno fregando tutti appeared first on Ck12 Giornale.