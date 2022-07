“altro-che-tradimento”:-alessia-marcuzzi-vuota-il-sacco,-tensione-prima-del-debutto

Alessia Marcuzzi si prepara al debutto e sgancia la bomba. Le parole della conduttrice hanno spiazzato e creato caos, cos’ha detto?

Alessia Marcuzzi sta per debuttare con il suo nuovo programma ma ha appena agganciato una bomba clamorosa. Scopriamo insieme le parole della conduttrice.

Alessia Marcuzzi è stata per tanti anni il volto di Mediaset per il grande pubblico dei reality, che l’ha apprezzata alla conduzione dell’Isola dei Famosi e successivamente è stata una iena di Italia 1.

In particolare durante la sua esperienza all’Isola dei Famosi, Alessia si è lasciata andare ad una conduzione fresca, divertente che ha mostrato tante sue sfaccettature. A Le Iene invece spiccavano la sua ironia e la sua prontezza nelle battute, che rendevano il programma molto ritmato fino alla fine.

Dopo un lungo periodo di stop nessuno si sarebbe mai aspettato che la Marcuzzi lasciasse Mediaset e le polemiche che sono nate nelle ultime settimane sono state feroci. A fare il punto è proprio la conduttrice, che vuota il sacco e crea un po’ di tensione proprio prima del debutto. Vediamo insieme che cosa sta succedendo.

Alessia Marcuzzi: “Nessun tradimento verso Mediaset”

Dopo tanti anni trascorsi in Mediaset il pubblico ha appreso la notizia che Alessia Marcuzzi sarà il nuovo volto di Rai 2. Il suo programma sarà un varietà molto interessante e si chiamerà Boomerissima.

Alessia Marcuzzi “sprecata” per Rai 2?

Il direttore Coletta: “Quando Alessia mi ha portato l’idea di #Boomerissima, è venuta con l’idea di tornare su Rai 2. Io penso che il programma sia più adatto su Rai 2 e non su Rai 1″#PalinsestiRai — Cinguetterai  (@Cinguetterai) June 28, 2022

Il debutto però era stato macchiato dalla polemica sul presunto tradimento a Mediaset e che sono in tanti a sostenere perché sono in tanti a sostenere che sia andata realmente così. Alessia Marcuzzi nelle ultime ore ha preso la parola intervistata da settimanale Oggi è sganciando una bomba e chiarendo ogni fatto una volta per tutte.

Mediaset mi ha affidato programmi importanti, Ma i rapporti professionali sono come quelli d’amore: evolvono. Perciò è umano prendersi un momento per te e non riconoscersi nei progetti proposti. chi ci vuole vedere un tradimento o una rottura si sbaglia di grosso.

Le parole della Marcuzzi non lascerebbero spazio a dubbi, tanto che il pubblico ha intuito che sia stata lei a rifiutare alcuni progetti proposti da Mediaset. Quando invece Alessia si è proposta in Rai, la rete ha deciso di cogliere la palla al balzo. Così ha deciso di traslocare, tornare in Rai e debuttare sulla seconda rete della televisione nazionale.

La curiosità sul programma è altissima e il pubblico è in attesa di vedere la nuova versione della conduttrice, che probabilmente vedremo in una veste un po’ diversa, o meglio evoluta.

