adriana-volpe,-una-rottura-dolorosa|-“dichiarazioni-non-vere”:-accusata-di-mentire

Adriana Volpe, emergono sprazzi dolorosi dal passato, ecco come stanno le cose con il suo ex marito.

L’ex opinionista Adriana Volpe reca molte cicatrici dal passato. Dopo la polemica con Giancarlo Magalli, vissuta in piena diretta televisiva, la showgirl ha tentato la fortuna nel panorama di Mediaset.

Benché il suo ruolo di opinionista all’interno del “GF Vip” sia stato apprezzato dal grande pubblico, nessun rinnovo in vista per lei. Accanto a Sonia Bruganelli, infatti, siederà la cantante Orietta Berti, e la sua assenza suona come un pesante esilio dall’emittente. I suoi guai, però, sembrano essere iniziati con il suo ingaggio nel cast del “GF Vip” del 2020, scopriamo perché…

Adriana Volpe e la chiacchierata rottura: cos’è accaduto veramente?

La soubrette ha partecipato alla quarta edizione del “GF Vip”, sotto l’attento monitoraggio dell’onnipresente Alfonso Signorini. All’epoca, Adriana Volpe aveva sviluppato un rapporto preferenziale con il compagno di avventura Denver, nonostante il suo status civile rivelasse una matrimonio ed una figlia in tenera età.

Nonostante i rumors si moltiplicassero in rete, la showgirl abbandonò il reality proprio per amore del marito: il suocero versava infatti in gravi condizioni, e Adriana Volpe scelse la famiglia anziché la gloria televisiva. Poco dopo la sua sortita dal “GF Vip”, la notizia della rottura invase il web: Adriana Volpe e il marito Roberto Parli annunciarono la separazione, dopo un matrimonio sancito nel lontano 2008. Genitori della piccola Gisele, i due hanno cercato di mantenere il massimo riserbo circa le ragioni della rottura, ma lo schivo imprenditore si riservò di precisare alcuni dettagli scottanti.

Roberto Parli dichiarò infatti: “Non è vero quello che aveva dichiarato Adriana al Grande Fratello Vip, cioè che ero geloso di lei… La gelosia non c’entra nulla. Abbiamo vissuto sempre in due città diverse e ci fidavamo l’uno dell’altra.”. Il flirt televisivo con Denver era infatti al centro delle indiscrezioni, nonostante il rapporto non valicasse mai i limiti della relazione platonica. Le preoccupazioni dell’imprenditore di Lugano si estendevano inoltre alla figlia: “Penso che nessun figlio possa essere sereno in una situazione simile…“.

Le relazioni si rivelano spesso un vero e proprio ginepraio, e ricercare le responsabilità si rivela un’impresa ardua. Adriana Volpe ha in seguito dichiarato di voler voltar pagina, e vivere con serenità a fianco della figlia:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)

Non possiamo che augurarle il vento in poppa e molta fortuna: i prossimi passi di Adriana Volpe saranno in RAI o Mediaset?

