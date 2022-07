a1,-tir-prende-fuoco?-traffico-paralizzato:-ragazzi-giocano-a-calcio,-finisce-in-tragedia

Caos totale sull’A1 in uno dei giorni più a rischio per il grande esodo estivo. L’autostrada è rimasta bloccata per un incidente intorno a mezzogiorno, a Reggio Emilia: un camion-frigo che trasportava medicinali ha preso fuoco. Il conducente si è messo in salvo ma il tratto autostradale è rimasto chiuso per quattro lunghe ore.

Durante il lungo stop alla viabilità, da un’auto ferma in coda sono scesi quattro ragazzi svizzeri, con un pallone. Il gruppetto si è messo a giocare tre le automobili. Ma dalla corsia d’emergenza, all’improvviso, è spuntata un’auto che ha investito uno dei ragazzi. Il conducente stava provando ad uscire dall’autostrada, saltando la fila nella corsia d’emergenza.

A dar conto della notizia è il Resto del Carlino. L’uomo che ha travolto il ragazzo è anch’egli uno svizzero. Si era sfilato dalla coda per vedere cosa accadesse più avanti e per guadagnare qualche centinaia di metri. Una follia totale: il ragazzo travolto è stato sbalzato contro un altro mezzo in coda. Il giovane è stato soccorso e portato all’ospedale di Baggiovara, nel Modense.

Il gruppo di quattro ragazzi è stato multato per aver abbandonato l’automobile. Per il conducente svizzero è scattato, immediato, il ritiro della patente, oltre alla multa. Ora potrebbe anche essere denunciato dal ragazzo che è stato travolto.