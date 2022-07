Test Logica Biliardo | 8 palle a disposizione: solo il 10% ci riesce

Questo Test Logica è dedicato agli amanti del biliardo che devono avere una mente matematica geniale. Sei tra loro anche tu?

Anche tu sei un appassionato di test di logica? Prova a risolvere questo se ci riesci! Cresce la voglia di stupire tutti, cimentarsi nei test logica per dimostrare a tutti che siamo geniali. Stavolta dovrai essere davvero abile per cavartela. Vediamo insieme questo nuovo indovinello.

I rompicapo e i test logica sono un rimedio contro la noia e si può giocare in compagnia per sfidare gli amici a chi ha il quoziente intellettivo più alto. In questo gioco dovrai essere super veloce perché avrai 4 secondi per dare la risposta giusta.

Il passatempo più conosciuto e amato dell’estate é l’enigmistica. Tra cruciverba, indovinelli e rompicapo si può trovare di tutto sulle riviste specializzate e in rete. Gli amanti dei rebus ad esempio possono trascorrere anche ore ed ore per mettersi alla prova e tentare di risolvere. Questo test logica del biliardo, metterà alla prova la tua capacità di ragionamento nel minor tempo possibile. Iniziamo!

Imposta un countdown di 4 secondi, anche se ti sembrano pochissimi dovrai farcela! Osserva bene la figura in alto: quali palle da biliardo utilizzerai per ottenere 30?

La soluzione del test logica

Ora scopriamo insieme se hai dato la risposta corretta ma prima analizziamo i dati che avevi a disposizione. Nella figura sono rappresentate 8 palle da biliardo numerate 1,3,5,7,13,9,11 e 15. Era impossibile fare 30?

C’era un trucchetto da scoprire per trovare la soluzione: girando la palla numero 9 affinché diventasse 6 e sommandola poi al 13 e all’11. In 4 secondi avresti dovuto dare la soluzione e se ci sei riuscito, appartieni alla fetta del 10% dei campioni.

Se invece non ce l’hai fatta, forse avresti avuto bisogno di qualche secondo in più oppure non hai ragionato bene. La mente va allenata come il corpo: continua ad allenarti ogni giorno per stimolare le tue abilità e non ti arrendere mai. Ora che sai la soluzione, potrai proporre questo test logica agli amici e vedere come se la cavano loro!

