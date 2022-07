Stellantis e-Mobility e Ds Automobiles al Giffoni Next Generation per promuovere la mobilità sostenibile

L’interesse per la transizione ambientale e la sostenibilità di Stellantis, la holding olandese produttrice di autoveicoli, ha portato il colosso automobilistico a stringere una partnership con il Giffoni Festival e a tenere un seguitissimo Impact, questa mattina, al Giffoni Next Generation. Per l’occasione i manager Gabriele Catacchio, e Simona Magnarelli hanno presentato la strategia di Stellantis sul fronte della mobilità sostenibile.

I rappresentanti di Stellantis e-Mobility, la Business Unit del Gruppo attiva nell’elettrificazione e nell’elaborazione di strategie pensate per dare un forte contributo al raggiungimento della Carbon Neutrality nel 2038, e Ds Automobiles, il marchio automobilistico francese noto per la capacità di utilizzare le tecnologie più sofisticate e avere presentato, in soli cinque anni, una gamma interamente elettrificata, si sono a lungo confrontati con i giovani giffoner sul tema della sostenibilità delle auto elettriche declinata in tutte le sue accezioni: economica, sociale ed ecologica.

Secondo i dati UE, dal 2019, le vendite globali di auto elettriche sono praticamente raddoppiate di anno in anno. Tutto questo anche grazie alla presenza di eco-incentivi che, ora ripristinati in Italia, porteranno a un ulteriore incremento per il 2022. Ma non è ancora abbastanza, se si pensa che in Italia la percentuale di auto elettriche rispetto al totale delle auto vendute non ha superato il 3,6% nel 2022.

Una sfida da vincere, dunque, il cui risultato finale dipenderà dalla capacità di sensibilizzare le nuove generazioni spingendole ad abbracciare per prime la mobilità sostenibile come stile di vita. Il buon esempio passa da Giffoni che, per il Film Festival, grazie alla collaborazione con il gruppo Noviello, dealer territoriale su Salerno, ha a disposizione una flotta di DS9 E-TENSE plug-in ibride per coprire gli spostamenti degli ospiti vip.

L’articolo Stellantis e-Mobility e Ds Automobiles al Giffoni Next Generation per promuovere la mobilità sostenibile proviene da The Map Report.